Vysoká inflácia bude aj naďalej ukrajovať z reálnych príjmov Slovákov, analytici však očakávajú zlepšenie

V tomto roku sa pokles životnej úrovne zastaví, keďže nominálne mzdy by mali rásť o niečo rýchlejším tempom ako inflácia. Ako pre agentúru SITA povedal analytik J&T Banky Stanislav Pánis, tempo rastu nominálnej mzdy by sa v tomto roku malo zrýchliť a mohlo dosiahnuť približne 10 %. Priemerná celoročná inflácia by sa mohla držať podľa neho tesne pod touto hladinou.

Zvýšená inflácia

„Trh práce je v nerovnováhe aj v dôsledku negatívneho demografického vývoja, čo sa bude prejavovať v pokračovaní jeho pnutia pri previse dopytu po práci nad ponukou. To by sa malo pretavovať spolu s prostredím zvýšenej inflácie do vyšších tlakov na rast miezd,“ povedal Pánis.