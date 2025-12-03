Trump naznačil, že za nového šéfa centrálnej banky USA nominuje svojho stúpenca Kevina Hassetta

Hassett, ktorý je predsedom Národnej ekonomickej rady, podporuje snahu Trumpa o zníženie úrokov.
Andrej Bančanský
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Šéf americkej Národnej ekonomickej rady Kevin Hassett. Foto: SITA/AP
Prezident USA Donald Trump v utorok naznačil, že za nástupcu odchádzajúceho predsedu amerického Federálneho rezervného systému (Fed) Jeromea Powella chce nominovať svojho hlavného ekonomického poradcu Kevina Hassetta.

Pri predstavovaní hostí na podujatí v Bielom dome, ktorého sa zúčastnil Hassett, Trump povedal: „Je to skvelá skupina a myslím si, že je tu aj potenciálny predseda Fed-u.“ „Je to rešpektovaná osoba, to vám môžem povedať. Ďakujem, Kevin,“ dodal.

Hassett je v súčasnosti predsedom Národnej ekonomickej rady. Hoci jeho lojalita voči Trumpovi by mu mohla otvoriť dvere k nominácii na post šéfa Fed-u, schvaľovať to bude Senát. Hassett bude musieť senátorov presvedčiť, že je schopný zachovať nezávislosť centrálnej banky a nedovolí, aby sa inflácia v najväčšej svetovej ekonomike vymkla spod kontroly.

Spolu s Trumpom Hassett verejne kritizoval rozhodnutia Fed-u o úrokových sadzbách a vyzval na ďalšie znižovanie úrokov tento rok, hoci na rozdiel od prezidenta nepoužil voči Powellovi ostré slová.

Funkčné obdobie súčasného predsedu Fed-u sa končí v máji 2026.

