Prečo najbohatší investori zhodnotili majetok aj v neistom roku a očakávajú ďalší rast?

Najnovší prieskum J&T Banka Wealth Report 2025 ukazuje, že uplynulý rok bol pre najbonitnejších investorov napriek turbulentnému ekonomickému prostrediu z pohľadu zhodnotenia majetku mimoriadne úspešný. Slovenskí aj českí dolároví milionári bohatli už tretí rok po sebe dvojciferným tempom, pričom aktuálny rast majetku je najrýchlejší v histórii meraní Wealth Reportu za posledných šesť rokov.
Za uplynulých dvanásť mesiacov svoj majetok zhodnotilo 82 % milionárov, pričom 31 % z nich dosiahlo rast presahujúci 10 %. Ďalšia výrazná časť investorov – viac než polovica slovenských a takmer 60 % českých milionárov – zaznamenala zhodnotenie v rozmedzí 2 až 9 %. Výsledky tak potvrdzujú, že pozitívne očakávania z predchádzajúceho roka sa naplnili.
Rast ťahali investície, nie všeobecné zlepšenie makroprostredia
K priaznivému vývoju prispela kombinácia viacerých faktorov – rozmach umelej inteligencie, postupné upokojenie napätia okolo obchodnej vojny pri konštruktívnejšom prístupe Bieleho domu a uvoľňovanie menovej politiky. Spolu s prekvapujúcou odolnosťou americkej aj globálnej ekonomiky to vytvorilo podmienky na zhodnotenie rizikovejších investícií, najmä akcií a private equity, a zároveň podporilo rast cien dlhopisov a nehnuteľností.
Rast majetku bol však do veľkej miery výsledkom aktívneho investičného prístupu a vyššej angažovanosti v akciách a private equity, ktoré zaznamenali ďalší rok nadpriemerného zhodnotenia.
Mení sa štruktúra zdrojov bohatstva
J&T Banka Wealth Report 2025 zároveň poukazuje na zmenu v štruktúre zdrojov bohatstva. Hoci príjmy z podnikania zostávajú hlavným zdrojom rastu majetku slovenských milionárov, ich podiel po prvýkrát klesol pod 50 %. Rastúci význam, naopak, získavajú finančné investície.
41 % slovenských milionárov uviedlo, že k rastu ich majetku najviac prispeli investície do akcií, zatiaľ čo 47 % označilo podnikateľskú činnosť ako hlavný zdroj zhodnotenia. U českých milionárov sa akcie dokonca stali najvýznamnejším motorom rastu majetku, keď predstihli podnikanie.
Optimistickí, no opatrnejší než v minulosti
„Naši klienti pristupujú k správe majetku dlhodobo konzistentne – s dôrazom na diverzifikáciu, realistické očakávania a ochranu jeho hodnoty v čase. Pozitívny vývoj bohatstva sa u nich neprejavuje bezvýhradným optimizmom, ale disciplinovaným prístupom, v rámci ktorého zohľadňujú globálne ekonomické riziká, geopolitickú situáciu aj vývoj úrokových sadzieb. Počas 20 rokov disciplinovanej správy majetku našich klientov vidíme aj v dátach J&T Banka Wealth Reportu 2025 potvrdenie, že práve schopnosť pracovať s rizikami – a nie ich ignorovať – umožňuje zhodnocovať majetok aj v náročnom prostredí bez potreby meniť investičnú filozofiu,“ uvádza Anna Macaláková, riaditeľka J&T Banky na Slovensku.
Rast áno, ale s dôrazom na stabilitu
Až 78 % milionárov očakáva, že ich majetok bude v roku 2026 rásť. Približne dve tretiny českých investorov očakávajú rast o 2 až 9 % a 16 % predpokladá dvojciferné zhodnotenie. Na Slovensku počíta s rastom majetku v pásme 2 až 9 % 57 % milionárov, pričom približne pätina očakáva dvojciferný rast.
Rozdiely v očakávaniach odrážajú odlišné makroekonomické prostredie v oboch krajinách. Napriek tomu zostávajú investori konzistentní v tom, čo považujú za hlavné zdroje budúceho rastu – podnikanie a akcie, doplnené o dlhopisy, investičné nehnuteľnosti a private equity. Práve investície do súkromných firiem pritom podľa nich môžu v ďalšom období priniesť rekordný príspevok k rastu bohatstva.
J&T Banka Wealth Report 2025 tak potvrdzuje, že správa majetku sa u najbonitnejších investorov posúva do zrelšej fázy. Rast bohatstva zostáva cieľom, no čoraz viac je sprevádzaný dôrazom na stabilitu, diverzifikáciu a dlhodobú udržateľnosť – teda prístup, ktorý zohľadňuje nielen výnos, ale aj ochranu hodnoty majetku v čase.
Viac zaujímavostí sa dozviete na: https://www.jtbanka.sk/files/archiv/wealth-report/jt-banka-wealth-report-2025-zaverecna-sprava.pdf
