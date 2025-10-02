Trhy v Ázii prudko stúpli vďaka nádejám na ďalšie zníženie amerických sadzieb

Akciové trhy v Ázii vo štvrtok výrazne rástli po zverejnení údajov o znížení počtu pracovných miest v súkromnom sektore v USA. Tie podporili optimizmus v súvislosti s ďalším znížením úrokových sadzieb Federálnym rezervným systémom (Fed).
Údaje spoločnosti ADP ukázali, že americké spoločnosti minulý mesiac zrušili 32-tisíc pracovných miest. Tieto údaje patria k najnovším v sérii podpriemerných správ, ktoré naznačujú, že trh práce v najväčšej svetovej ekonomike sa naďalej spomaľuje, čo môže dať Fed-u impulz na ďalšie zníženie sadzieb do konca tohto roka.
V Ázii rástli trhy v Tokiu, Sydney, Singapure, Wellingtone, Bangkoku, Manile a Jakarte, pričom Hongkong zaznamenal viac než jednopercentný rast. Index Kospi v Soule posilnil o 2,7 percenta vďaka rastu akcií spoločností Samsung a SK hynix po oznámení dohody s OpenAI. TAIEX v Tchaj-peji vzrástol o 1,5 percenta, pričom spoločnosť TSMC posilnila o tri percentá.
V Európe otvorili burzy v Londýne, Paríži a Frankfurte nad Mohanom s miernymi ziskami.
Severomorská ropa Brent, ktorej cena sa považuje za medzinárodnú referenčnú cenu, zaznamenala nárast o 0,2 % na 65,45 USD za barel.