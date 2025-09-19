EÚ navrhuje nový balík sankcií voči Rusku. V ktorých oblastiach si Moskva príliš neškrtne?

Európska komisia v piatok oznámila, že predložila členským štátom na schválenie nový balík sankcií proti Rusku, ktorým chce zvýšiť tlak na Moskvu v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Ide už o 19. balík sankcií od začiatku ruskej invázie v februári 2022.
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, ktorá mala neskôr v piatok predstaviť podrobnosti balíka, predtým avizovala, že sankcie sa zamerajú na kryptomeny a bankový sektor a zároveň urýchlia snahy ukončenie dovozu ruských fosílnych palív. „Môžeme potvrdiť, že Komisia prijala nový balík sankcií proti Rusku, 19. balík,“ uviedla na tlačovej konferencii hovorkyňa Komisie Paula Pinhová.
Doterajších 18 kôl sankcií zahŕňalo opatrenia od zmrazenia aktív až po takmer úplný zákaz dovozu ruskej ropy. Nový balík prichádza po výzvach bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý požadoval zastavenie nákupu ruskej ropy a uvalenie ciel na Čínu.
Von der Leyenová po rozhovore s Trumpom uviedla, že Komisia chce zrýchliť „ukončenie dovozu ruských fosílnych palív“, ktoré EÚ pôvodne plánovala ukončiť do konca roku 2027. Zatiaľ čo dovoz ruskej ropy sa znížil z 29 percent v roku 2021 na dve percentá v polovici roku 2025, nové opatrenia sa očakávajú najmä v oblasti dovozu zemného plynu.
Napriek snahám o ukončenie závislosti Európy na ruskom plyne dodávala Rusko v roku 2024 ešte stále 19 percent plynu pre EÚ, čo je však pokles z predvojnových 45 percent. Tento pokles bol čiastočne kompenzovaný zvýšeným dovozom skvapalneného zemného plynu (LNG) prepravovaného po mori.