Transakčná daň podľa ministra financií nie je likvidačná. Kamenický ukázal, že podnikatelia platia len desiatky eur mesačne

Dôvodom menších výnosov sú podľa neho schválené výnimky alebo prehodnotenie rastu HDP.
Martin Šálek
Redaktor domácej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
NR SR: Rokovanie 19. schôdze
Minister financií Ladislav Kamenický (v popredí). Foto: archívne, SITA/Bokor Tomáš
Slovensko Financie všeobecne Ekonomika z lokality Slovensko

Transakčná daň splnila svoj účel, pričom do štátneho rozpočtu prinesie odhadom 530 miliónov eur. V diskusnej relácii Politika 24 spravodajskej televízie Joj 24 to vyhlásil minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD). Pôvodný odhad príjmov z dane bol podľa ministra približne 700 miliónov eur. Dôvodom menších výnosov sú podľa neho schválené výnimky alebo prehodnotenie rastu HDP.

Zavedenie dane podľa Kamenického sprevádzala obrovská kampaň, ktorá tvrdila, že daň zruinuje všetkých podnikateľov na Slovensku, ale nestalo sa tak. „Viacerí podnikatelia mi ukázali svoje výpisy bankové, kde som videl, koľko platia transakčnú daň a boli to niekedy desiatky eur mesačne,“ doplnil minister. Dodal, že daň nie je likvidačná a jej dopad sa nafukoval.

Viac k osobe: Ladislav Kamenický
Firmy a inštitúcie: SMER-SD
Okruhy tém: Minister financií SR Podnikatelia Politika 24 Štátny rozpočet transakčná daň

