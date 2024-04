Čo vám hrozí za porušenie PN-ky? Pozrite si, ako sa správať počas vašej práceneschopnosti

Práceneschopným sa stáva každý poistenec, ktorého tak uznal príslušný ošetrujúci lekár pre chorobu, úraz alebo mu bolo nariadené karanténne opatrenie. Počas svojej práceneschopnosti poberá nemocenské dávky za podmienok ustanovených zákonom o sociálnom poistení.

Ako sa správať na PN?

Poistenec na PN musí dodržiavať liečebný režim, ktorý mu určí jeho ošetrujúci lekár na základe jeho zdravotného stavu. V čase, na ktorý bol uznaný ako práceneschopný, nesmie vykonávať zárobkovú činnosť.

„Musí dodržiavať čas povolených vychádzok, pri niektorých ochoreniach musí ležať, nesmie fajčiť a požívať alkoholické nápoje alebo sa nesmie zdržiavať v pohostinských zariadeniach a v určený deň sa musí dostaviť na kontrolnú prehliadku k ošetrujúcemu lekárovi,“ zdôrazňuje Sociálna poisťovňa.

Vychádzky počas liečebného režimu môže povoliť lekár, ktorý ich aj časovo vymedzí. Najčastejšie sa stanovujú na štyri hodiny denne, napríklad od 10:00 do 12:00 hod. a od 14:00 do 16:00 hod. Presný čas vychádzok zapíše ošetrujúci lekár do tlačiva Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti alebo v elektronickom zázname (ePN). Rovnako ich zaznamená aj v zdravotnej dokumentácii dočasne práceneschopnej osoby.

Ako prebieha kontrola v domácnosti?