Sociálna poisťovňa pripravila kalkulačku, slúži na informatívny výpočet dávky v nezamestnanosti

Sociálna poisťovňa pripravila novú pomôcku pre klientov, kalkulačku na informatívny výpočet dávky v nezamestnanosti. Ako informuje hovorca poisťovne Martin Kontúr, je prehľadná a jej použitie jednoduché.

Klient do nej zadáva iba dva údaje, a to dátum zaradenia, alebo predpokladaného zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie a výšku priemernej mesačnej hrubej mzdy.

„Následne stačí použiť tlačidlo Vypočítať a kalkulačka zobrazí rozhodujúce údaje,“ uvádza Sociálna poisťovňa. Pôjde o dennú výšku dávky, výšku dávky za mesiac, ktorý ma 30 dní a výšku dávky za mesiac, ktorý ma 31 dní. Vypočítané sumy dávok zaokrúhľuje na 10 eurocentov nahor. Kalkulačka sa nachádza na webovom portáli Sociálnej poisťovne, https://www.socpoist.sk/nastroje-sluzby/kalkulacky/kalkulacka-na-informativny-vypocet-davky-v-nezamestnanosti.

Kalkulačka má informatívny charakter, Sociálna poisťovňa klientom odporúča, aby si v tejto životnej situácii zároveň aktivovali prístup do svojho Elektronického účtu poistenca. Ten im ponúkne detailnejšie informácie o stave žiadosti o dávku v nezamestnanosti a po jej priznaní tiež informácie o sume dávky. Elektronický účet majú klienti Sociálnej poisťovne zriadený automaticky a bezplatne. Stačí si k nemu aktivovať prístup osobne v pobočke alebo elektronicky cez slovensko.sk.