Aký bude 13. dôchodok od roku 2026? Môžu to byť tri stovky, ale aj 667,30 eura

Sumy 13. dôchodku zostanú v rokoch 2026 až 2028 zachované na úrovni roku 2025, konkrétne tak, ako boli určené pre rok 2025. Táto úprava súvisí s konsolidáciou verejných financií a bola schválená pre obdobie rokov 2026 až 2028. Informoval o tom hovorca Sociálnej poisťovne (SP)Martin Kontúr.
Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2026 je známa. Aká bude jej výška?
Na určenie sumy 13. dôchodku v týchto rokoch sa nebudú počítať priemerné mesačné sumy príslušných dôchodkov, ale pevné sumy, stanovené na rok 2025, ktoré budú platné aj v nasledujúcich troch rokoch.
Starobný, invalidný dôchodok vyplácaný po dovŕšení dôchodkového veku a predčasný starobný dôchodok bude 667,30 eura. Sociálny dôchodok a invalidný dôchodok nad 70 % invalidity bude 548,50 eura, invalidný dôchodok do 70 % invalidity 301,40 eura, vdovský dôchodok 363,20 eura, vdovecký dôchodok 300,10 eura a sirotský dôchodok 300 eur.