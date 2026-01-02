Aký bude 13. dôchodok od roku 2026? Môžu to byť tri stovky, ale aj 667,30 eura

Na určenie sumy 13. dôchodku sa nebudú počítať priemerné mesačné sumy príslušných dôchodkov.
Boris Tytykalo
Vedúci ekonomickej redakcie
Peniaze, dôchodok
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com.
Sumy 13. dôchodku zostanú v rokoch 2026 až 2028 zachované na úrovni roku 2025, konkrétne tak, ako boli určené pre rok 2025. Táto úprava súvisí s konsolidáciou verejných financií a bola schválená pre obdobie rokov 2026 až 2028. Informoval o tom hovorca Sociálnej poisťovne (SP)Martin Kontúr.

Na určenie sumy 13. dôchodku v týchto rokoch sa nebudú počítať priemerné mesačné sumy príslušných dôchodkov, ale pevné sumy, stanovené na rok 2025, ktoré budú platné aj v nasledujúcich troch rokoch.

Starobný, invalidný dôchodok vyplácaný po dovŕšení dôchodkového veku a predčasný starobný dôchodok bude 667,30 eura. Sociálny dôchodok a invalidný dôchodok nad 70 % invalidity bude 548,50 eura, invalidný dôchodok do 70 % invalidity 301,40 eura, vdovský dôchodok 363,20 eura, vdovecký dôchodok 300,10 eura a sirotský dôchodok 300 eur.

