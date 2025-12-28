Od nového roku sa menia pravidlá valorizácie minimálnych dôchodkov na Slovensku

Po valorizácii dôchodku Sociálna poisťovňa prehodnotí nárok na minimálny dôchodok, pričom sa zároveň mení aj suma minimálneho dôchodku.
Sociálna poisťovňa
Foto: ilustračné, SITA/Milan Illík
Od 1. januára 2026 nastanú zmeny v spôsobe valorizácie minimálnych dôchodkov na Slovensku. Minimálne dôchodky sa nevalorizujú priamo, ale zvyšuje sa suma pôvodne priznaného dôchodku. Pri valorizácii dôchodku sa zo zákona neprihliada na zvýšenie na minimálny dôchodok, valorizuje sa teda suma dôchodku bez zahrnutia tejto výšky.

Zanikne nárok na minimálny dôchodok?

Informoval o tom hovorca Sociálnej poisťovne (SP)Martin Kontúr. Po valorizácii dôchodku Sociálna poisťovňa prehodnotí nárok na minimálny dôchodok, pričom sa zároveň mení aj suma minimálneho dôchodku podľa získaného počtu rokov obdobia dôchodkového poistenia.

Ak po valorizácii dôchodku suma klesne pod novú hranicu minimálneho dôchodku platnú od 1. januára 2026, dôchodok sa zvýši na túto novú minimálnu sumu. Ak suma valorizovaného dôchodku presiahne alebo sa rovná novej sume minimálneho dôchodku, nárok na minimálny dôchodok zanikne a bude sa vyplácať vyšší dôchodok.

Napríklad dôchodca, ktorý k 31. decembru 2025 poberá minimálny dôchodok 483,60 eura za 42 rokov poistenia a jeho starobný dôchodok je 470,80 eura, dostane valorizáciu o 17,50 eura na sumu 488,30 eura.

Minimálna suma dôchodku

Táto suma je však nižšia ako nová minimálna suma 501,50 eura pre obdobie poistenia 42 rokov, preto dôchodok zvýšia o ďalších 13,20 eura na celkových 501,50 eura. Naopak, dôchodca, ktorý k 31. decembru 2025 poberá minimálny dôchodok 554,90 eura za 50 rokov poistenia a jeho starobný dôchodok je 554,80 eura, po valorizácii o 20,60 eura dosiahne sumu 575,40 eura.

Táto suma je rovnaká ako nová minimálna suma dôchodku pre 50 rokov obdobia poistenia, preto dôchodca už nebude mať nárok na minimálny dôchodok, ale dostane svoju valorizovanú sumu dôchodku. Podrobné sumy minimálnych dôchodkov platných od januára 2026 sú k dispozícii na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

