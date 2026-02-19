Sociálna poisťovňa vydáva potvrdenia o vyplatených dôchodkoch, seniorom odporúča nenechávať žiadosti na poslednú chvíľu

Sociálna poisťovňa upozornila dôchodcov, aby si žiadosti o potvrdenie vyplatených dôchodkov na daňové účely nenechávali na poslednú chvíľu. Potvrdenie spravidla poisťovňa vystaví na počkanie, niekedy to však môže trvať zopár dní, čo v prípade žiadosti na poslednú chvíľu môže skomplikovať doručenie potvrdenia inej inštitúcii. Sociálna poisťovňa pripomenula, že včasnou žiadosťou o potvrdenie seniori predídu zhonu a možným komplikáciám.
Každoročne, najmä v období od 2. januára do 31. marca, žiadajú dôchodcovia Sociálnu poisťovňu o potvrdenia o vyplatenom dôchodku za jednotlivé mesiace predchádzajúceho roka pre daňové účely. Poisťovňa pripomenula, že urobiť tak môžu osobne v pobočkách alebo Informačno-poradenskom centre ústredia Sociálnej poisťovne. Požiadať o potvrdenie môžu aj telefonicky, e-mailom či elektronicky prostredníctvom formulára na webe poisťovne. V takom prípade poisťovňa zašle potvrdenie dôchodcovi doporučene na adresu bydliska do troch dní.
Sociálna poisťovňa pripomenula, že seniori si celoročne vybavujú aj potvrdenie o poberaní dôchodku, bez uvedenia jeho výšky, ktoré potrebujú na bezplatné cestovanie vlakom. Toto potvrdenie poisťovňa vždy vyhotoví na počkanie.