Slovensko predalo dlhopisy za 650 miliónov eur, analytik hovorí o pozitívnej správe

Slovensko opäť predávalo dlhopisy. V pondelkových aukciách štyroch emisií štátnych bondov investori nakúpili slovenské cenné papiere za 650 mil. eur. Celkový dopyt pritom dosiahol 1,3 mld. eur.

Aukcie budú pokračovať v utorok nekonkurenčnou časťou, kde budú môcť investori nakúpiť slovenské štátne dlhopisy ešte za 127,4 mil. eur. Vyplýva to z údajov zverejnených Agentúrou pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL).

Sumy v jednotlivých mesiacoch

Najvyššiu sumu v pondelkových aukciách štát získal predajom dlhopisov splatných v marci 2034, a to 418 mil. eur. Druhý najvyšší predaj zaknihovali dlhopisy splatné vo februári 2026 v sume 101 mil. eur.

So sumou 85 mil. eur nasledovali dlhopisy splatné v apríli 2036. Ďalej to boli ešte dlhopisy splatné vo februári 2028 s predajom v objeme 46 mil. eur. Priemerný ročný akceptovaný výnos sa v závislosti od druhu emisie pohyboval od 3,25 % do 3,79 %.

Ako uvádza analytik 365.bank Tomáš Boháček, dopyt investorov naznačuje pretrvávajúci záujem finančných trhov o naše financovanie.

„Výsledky aukcie hodnotíme pozitívne, hlavne čo sa týka dopytu investorov, ktorý bol dvojnásobný a naznačuje tak, že štát má stále priestor pre ďalšie finančné zdroje z trhu,“ povedal analytik. Výnosová prémia je síce podľa neho vyššia, no nevymyká sa historickým priemerom prirážok.

Celkový objem emisie

„Podľa nášho názoru finančné trhy aukciou pozitívne ocenili aj pomerne rýchle schválenie nových výdavkových limitov v parlamente,“ pokračoval Boháček. Celkový objem emisie sa ešte bude pravdepodobne zvyšovať o utorkovú nekonkurenčnú časť. „Očakávame prekročenie 700 mil. eur v rámci tejto emisnej tranže,“ poznamenal analytik.

Pred letom podľa neho bude zrejme ešte jedna emisia, v polovici júna, po ktorej príde pre náš trh štandardná sezónna prestávka až do jesene.

„Celkový eurový záväzok štátu, ktorý vstupuje do štátneho dlhu a dlhu verejnej správy, teda predané dlhopisy po odpočítaní hodnoty dlhopisov vo vlastnom portfóliu ARDAL-u, tak aktuálnou emisiou prekročil 56 mld. eur,“ dodal Boháček.