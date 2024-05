Čakajú Slovákov lacnejšie hypotéky? Analytici sú skeptickí a obávajú sa rastu inflácie

Inflácia v Európe sa blíži k dvom percentám, postupne rastie aj zamestnanosť, a preto rastú očakávania, či sa sa to prejaví v nižších úrokových sadzbách. Ako uviedla TV Joj vo svojej reportáži na stránke Noviny.sk, na lacnejších hypotékach sa to nemusí prejaviť.

Obavy z rastu inflácie

S poklesom úrokových sadzieb začala švajčiarska centrálna banka a nasledovať by ju mala aj ECB. Vďaka tomu by tak malo byť pre istú skupinu obyvateľov bývanie dostupnejšie. Analytik J&T Banky Stanislav Pánis však upozorňuje na to, že inflácia sa môže v najbližších mesiacoch odraziť, a to hlavne v Spojených štátoch.

„Z minulosti vieme, že pri poklese vysokej inflácie došlo v krátkom čase k opätovnému prudkému nárastu inflácie a to viackrát za sebou,“ uviedol finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik. Spôsobuje to hlavne sektor služieb, v ktorom rastú ceny až príliš rýchlo.

Radšej požičajú štátu

Ceny hypoték tiež ovplyvňuje, aké úroky prinášajú slovenské dlhopisy. Banka má totiž možnosť výberu, či požičajú štátu alebo ľuďom formou úveru na bývanie.

„Ak budú môcť zo slovenských dlhopisov získať vyšší úrok, radšej požičajú štátu a hypotekárne úroky pre to môžu narásť,“ povedal Búlik. Netreba sa však spoliehať na prudký pokles úrokov. Časy hypoték pod jedno percento sú už minulosťou a krásnou spomienkou.

Podľa Pánisa sa s najbližšou generáciou k tomu už zrejme nevrátime. Stále je však šanca kúpiť si nehnuteľnosť za rozumnú cenu s hypotékou, ktorá sa v najbližších mesiacoch nezlacní.