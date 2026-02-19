Slovensko chce zjednotiť elektronické faktúry, štát očakáva zníženie nákladov a väčšiu transparentnosť

Finančná správa v spolupráci s odborníkmi z medzinárodnej siete Peppol a technologickými firmami pripravila jednotné technické riešenie elektronickej fakturácie s názvom SAPI-SK. Jeho cieľom je zjednotiť spôsob, akým budú firmy na Slovensku posielať a prijímať elektronické faktúry. Hoci jeho využívanie zostáva dobrovoľné, štát od neho očakáva zjednodušenie procesov, zníženie nákladov a väčšiu transparentnosť celého systému.
Digitálna sieť
Elektronická fakturácia na Slovensku sa opiera o digitálnu sieť Peppol, ktorá patrí medzi európske štandardy pre výmenu elektronických dokladov a funguje vo viac ako 30 krajinách.
Problémom však doteraz bola neexistencia jednotného technického rozhrania medzi účtovnými a fakturačnými programami a certifikovanými poskytovateľmi doručovacích služieb, takzvanými digitálnymi poštármi. Každý z nich používal vlastné riešenia, čo zvyšovalo náklady na integráciu a komplikovalo prepojenie podnikových systémov.
SAPI-SK, teda štandardizované rozhranie pre prístupové body pre Slovensko, má tento stav zmeniť. Výrobcovia podnikových a účtovných systémov, ako sú SAP, KROS, OMEGA či POHODA, budú môcť vďaka nemu posielať a prijímať elektronické faktúry rovnakým spôsobom bez ohľadu na to, ktorého poskytovateľa doručovacej služby si firma vyberie. Na druhej strane poskytovatelia získajú možnosť napojiť sa na široké spektrum softvérov bez potreby individuálnych integrácií pre každého klienta.
Spoločné pravidlá
Podľa Stanislava Pavloviča, generálneho riaditeľa sekcie IT finančnej správy, ambíciou štátu nie je vytvárať komerčný softvér, ale nastaviť jasné a spoločné pravidlá. „Aby bol prechod na modernú e-faktúru čo najjednoduchší a najplynulejší. Aj preto je toto riešenie dobrovoľné a nenahrádza existujúce riešenia. Firmy sa môžu rozhodnúť, či ho využijú,“ uviedol Pavlovič.
Riešenie vzniklo v spolupráci s viac ako 70 odborníkmi zo siete Peppol, ako aj zo slovenských a českých technologických spoločností, výrobcov účtovných systémov a poskytovateľov služieb. Zavedenie jednotného štandardu má zefektívniť celý proces elektronickej fakturácie a urýchliť jeho nasadenie v praxi. Firmám má priniesť jednoduchšie zapojenie do systému, menšiu závislosť od jedného dodávateľa a nižšie náklady na integráciu či rozširovanie riešení. Poskytovateľom doručovacích služieb nastaví rovnaké pravidlá vstupu na trh a jasné technické podmienky.
Elektronická fakturácia sa má na Slovensku začať využívať od 1. januára 2027. Umožní automatické spracovanie údajov priamo v účtovných systémoch, čím sa zníži administratívna záťaž a minimalizuje chybovosť pri spracovaní faktúr.