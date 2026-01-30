Slovensko a Česko pripravujú užšiu spoluprácu v daniach a verejných financiách, na stole je aj boj proti šedej ekonomike – VIDEO

Slovensko a Česko chcú prehĺbiť spoluprácu v oblasti verejných financií, daňovej politiky aj boja proti šedej ekonomike. Vyplynulo to z oficiálnej pracovnej návštevy ministerky financií Českej republiky Aleny Schillerovej na Slovensku, kde rokovala so slovenským ministrom financií Ladislavom Kamenickým a zástupcami oboch rezortov. Stretnutie bolo zároveň prípravou na marcové spoločné zasadnutie vlád oboch krajín, ktoré sa uskutoční na južnej Morave.
Nájomné bývanie, DPH a registračné pokladnice
Podľa Kamenického patrila medzi hlavné témy podpora nájomného bývania, vývoj v oblasti DPH, evidencia tržieb a registračné pokladnice, ako aj ďalšie smerovanie česko-slovenských vzťahov v rámci Európskej únie a Vyšehradskej štvorky. „Zaujímala nás spolupráca pri podpore nájomného bývania. Hovorili sme o skúsenostiach aj o úskaliach, na čo by si česká strana mala dávať pozor. Je to zaujímavý projekt a ja ho podporujem,“ uviedol Kamenický s tým, že Slovensko je v niektorých oblastiach, napríklad pri registračných pokladniciach, legislatívne aj technicky o krok vpred oproti Česku.
Oplatia sa štátne dlhopisy? Analytik vysvetľuje, prečo si Slovensko od občanov požičiava drahšie ako na finančných trhoch
Významnou časťou rokovaní bola aj výmena skúseností v oblasti DPH, kde Slovensko v poslednom období pristúpilo k úpravám sadzieb smerom nahor aj nadol. Obe strany sa zhodli, že ide o citlivú tému s priamym dosahom na verejné financie aj domácnosti. „Tém je veľmi veľa a v týchto stretnutiach budeme pokračovať. Pripravujeme aj memorandum, ktoré by malo dať spolupráci konkrétny rámec,“ doplnil slovenský minister.
Memorandum a spolupráca v rámci V4
Česká ministerka financií Alena Schillerová zdôraznila, že cieľom rokovaní je zosúladenie postojov pred marcovým zasadnutím vlád a posilnenie spolupráce nielen medzi rezortmi financií, ale aj na širšej politickej úrovni. „Už sme si ladili spoločné názory do memoranda, ktoré bude prijaté na základe zasadnutia vlád. Chceme posilniť vzájomné vzťahy a spoluprácu v rámci V4,“ povedala Schillerová. Zároveň otvorila aj citlivú tému fungovania Európskej únie, kde by podľa nej stálo za diskusiu zrušenie práva veta, či už v daňových, alebo rozpočtových otázkach.
Veľký priestor dostala aj problematika boja proti šedej ekonomike, vrátane evidencie tržieb, registračných pokladníc a nelegálnej práce. Česká strana sa podľa Schillerovej zaujíma o opatrenia, ktoré Slovensko už zaviedlo, a zvažuje ich adaptáciu na domáce podmienky. „Je tu celá rada vecí, ktoré sa na Slovensku zaviedli a my by sme ich chceli zaviesť aj u nás,“ uviedla česká ministerka.
Štátne dlhopisy pre obyvateľov
Zaujímavým bodom rokovaní bola aj inšpirácia slovenským projektom štátnych dlhopisov pre obyvateľov. Česká republika podľa Schillerovej pripravuje obdobný nástroj, ktorý by mal umožniť občanom investovať priamo do štátneho dlhu bez sprostredkovania bánk. „Pracujeme aj na vlastnej aplikácii. Časovo by to mohlo byť v prvej polovici roka, aplikácia v druhej polovici roka,“ naznačila.
Matovičovci volajú Kamenického na koberec, stav verejných financií sa blíži ku gréckemu scenáru – VIDEO
Na okraj rokovaní sa minister Kamenický vyjadril aj k zvýšeniu spotrebných daní na cigarety u nás. Zdôraznil, že vláda pri nastavovaní sadzieb zohľadňuje vývoj v okolitých krajinách a zároveň ocenil prácu finančnej správy. „Musím pochváliť finančnú správu, darí sa nám odhaľovať kontrabandy s pašovanými cigaretami,“ uviedol. Podľa neho je práve efektívny boj proti nelegálnemu obchodu kľúčový pre stabilné príjmy štátneho rozpočtu.
Rokovania v Bratislave potvrdili, že Slovensko a Česko majú v oblasti ekonomickej a fiškálnej politiky viacero spoločných tém a záujmov. Obe strany avizovali pokračovanie dialógu, najbližšie už na pôde ministerstva financií v Prahe.