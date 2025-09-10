Slovenské rodiny šetria, ukazuje úvod školského roka. Klesol predaj školských tašiek aj peračníkov

Slovenské rodiny so školopovinnými deťmi musia šetriť, čo sa prejavuje aj na nákupoch školských potrieb. Podľa dát nákupného poradcu Heureka.sk predaj školských tašiek medziročne klesol o viac ako 16 %, pričom ich priemerná cena vzrástla o 17 %.
„Predaj bol tento rok nižší v každom jednom mesiaci, v niektorých dosahoval pokles dokonca až 30 %. Ako hlavný dôvod vidíme zhoršenú finančnú situáciu rodín s deťmi, ktoré sa považujú za jednu z najviac ohrozených skupín obyvateľstva v dôsledku konsolidácie,“ uviedol Ondřej Šveda, hovorca Heureka Group.
Heureka zaznamenala aj pokles predaja peračníkov o viac ako 15 %. Príprava dieťaťa do školy je tak tento rok drahšia, keďže ceny školských tašiek vzrástli z priemeru 52 eur na 61 eur.
„Niet sa čomu čudovať, že rodičia začínajú byť kreatívni. Mnohí odkladajú nákup alebo čakajú na zľavy, hľadajú alternatívy na bazároch, alebo sa spoliehajú na ‚dedičstvo‘ po starších súrodencoch. Praktickosť a šetrenie sú tento rok na prvom mieste,“ dodal Šveda.
Medzi najpopulárnejšími školskými taškami dominujú neutrálne farby, najmä čierna, pričom cena sa pohybuje od 30 do takmer 100 eur. Väčšina tašiek má reflexné prvky pre lepšiu viditeľnosť detí počas zimných mesiacov. Tašky na kolieskach sú v TOP 50 takmer neviditeľné.
