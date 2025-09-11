Muž dostal za zlomenú nohu v USA 320-tisícový účet: Pri uzatváraní poistky neurobte túto chybu

Letná dovolenková sezóna je už tradične obdobím, keď sa na Slovensku otvára diskusia o cestovnom poistení. Mnohí cestovatelia nevedia, ako sa správne poistiť a nepoznajú ani riziká toho, keď túto dôležitú súčasť vycestovania do zahraničia zanedbajú.
Mnohí dovolenkári si totiž myslia, že im stačí Európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP), ktorý vydávajú zdravotné poisťovne zadarmo. Tento dokument síce vyzerá ako spoľahlivý spoločník na cesty, no v skutočnosti má viacero limitov, ktoré sa môžu veľmi predražiť.
„Stretávam sa veľmi často s tým, že ľudia si myslia, že im tento preukaz postačí a poistenie im netreba,“ upozorňuje skúsená poisťovacia agentka z jednej z najväčších poisťovní na trhu s dlhoročnou tradíciou, Darina Dunčková.
Prečo sa neoplatí spoliehať sa iba na túto kartičku?
„EPZP neplatí pre krajiny mimo EÚ a poslúži vám iba v prípade bezprostredného ohrozenia života, ale len v štátnych zdravotníckych zariadeniach, nie v akejkoľvek klinike, ktorá je najbližšie. Aj to až po konzultácii so zdravotnou poisťovňou,“ hovorí odborníčka a dodáva, že „EPZP nepokrýva ďalšie náklady spojené s ohrozením pri úraze, chorobe, ani repatriáciu“.
V obľúbených dovolenkových destináciách ako Turecko či Egypt aj v súkromných klinikách v rámci Európy je vám teda úplne nanič. Všetky náklady by ste si museli zaplatiť z vlastného vrecka. A pre predstavu, nejde o desiatky ani stovky eur.
Leto sa končí, riziká zostávajú. Odborníci radia nepodceňovať poistenie rekreačných domov
Príbehy, ktoré kolujú v médiách, sú často šokujúce. Jedným z nich je prípad Slovenky, ktorá utrpela vážne zranenia pri nehode na Kanárskych ostrovoch. Keďže na ostrove nebola vhodná nemocnica, museli ju previezť vrtuľníkom na susedný ostrov Gran Canaria. Celkové náklady za letecký prevoz presiahli 43-tisíc eur.
Ak by táto turistka nemala komerčné cestovné poistenie, celú sumu by musela zaplatiť sama. A to neboli jediné výdavky – operácia, hospitalizácia či následná liečba predstavujú ďalšie tisíce eur.
Prípad však nie je výnimočný. Aj poisťovacia agentka Darina Dunčková sa počas svojej 30-ročnej praxe s podobnými prípadmi stretla: „Jeden náš 78-ročný klient si v USA zlomil nohu. Liečebné náklady a letecká repatriácia vyšli dokopy 320-tisíc eur, ktoré našťastie nemusel platiť on, keďže mal komerčné poistenie.“
Expertka spomína viacero prípadov, kedy klienta v USA museli hospitalizovať kvôli zápalu slepého čreva a zákrok stál 68-tisíc eur. „Klienta, ktorý vycestoval do Španielska, počas jazdy na bicykli zrazilo auto. Poisťovňa mu uhradila liečebné náklady vo výške vyše 24-tisíc eur,“ dodáva Dunčková s tým, že podobné prípady, kedy sa náklady za liečbu v zahraničí vyšplhali na desiatky či dokonca stovky tisíc eur, nie sú vôbec ojedinelé.
A tým sa riziká nekončia. Ak daná krajina vyžaduje spoluúčasť, doplatky hradíte rovnako ako domáci poistenci. V niektorých štátoch ide o stovky eur aj za základné ošetrenie či lieky. EPZP vám navyše vôbec nekryje prevoz na Slovensko ani repatriáciu, čo sú najdrahšie položky pri zdravotných komplikáciách.
Na cestovnom poistení sa neoplatí šetriť
V porovnaní s možnými nákladmi je cena cestovného poistenia zanedbateľná. Bežná poistka na dva týždne v rámci Európy stojí približne 30 eur, pri exotických destináciách o niečo viac. Ide o sumu, ktorá sa často rovná cene jednej večere pre dvoch.
Dovolenky sú čoraz drahšie, odborník radí začať si na ne šetriť už od septembra
Za tieto peniaze však získate krytie, ktoré vám môže ušetriť desiatky tisíc eur – prevoz vrtuľníkom, repatriáciu, hospitalizáciu či ošetrenie na akejkoľvek aj súkromnej klinike. Súčasťou bývajú aj asistenčné služby: nonstop linka, kde vám v prípade krízy poradia, kam ísť, ako zaplatiť alebo čo žiadať od personálu.
Poisťovacie agentky sa zhodujú, že práve asistenčné služby sú často najväčšou pomocou. Nie každý sa vie v cudzine rýchlo zorientovať, najmä ak nevie jazyk alebo je pod stresom.
Komerčné poisťovne vybavia všetko za vás
Ak ste poistení komerčnou poisťovňou a počas vašej dovolenky dôjde k úrazu alebo vás kvôli chorobe či zdravotným komplikáciám nečakane musia previezť do nemocnice, s postupom pri vybavovaní poistnej udalosti si nemusíte lámať hlavu. Poisťovňa vybaví všetky náležitosti za vás a nezáleží na tom, či vás previezli do štátneho alebo súkromného zdravotníckeho zariadenia.
Ako prvé kontaktujete asistenčnú službu svojej poisťovne alebo priamo svojho poisťovacieho agenta. „Oznámite miesto, oboznámite poisťovňu s tým, kde sa nachádzate so svojím zdravotným stavom. Poisťovňa následne kontaktuje zariadenie a klienta potvrdí – odsúhlasí liečbu a klient vtedy neplatí nič,“ dodáva Dunčková.
V prípade, že komerčne poistený nie je, súkromná klinika od neho bude vyžadovať platby za lekárske výkony v plnej sume.
Aké poistenie si vybrať?
Rozdiely medzi jednotlivými balíčkami cestovného poistenia môžu byť výrazné. Avšak pre ľudí, ktorí cestujú pravidelne sa podľa expertky najviac oplatí balíček celoročného poistenia.
„Ak pravidelne cestujete za prácou a školou alebo na výlety, vtedy sa rozlišuje, či ste mimo SR len do 45 dní alebo nepretržite viac ako 45 dní. V tom prípade si musíte vybrať typ celoročného poistenia s neobmedzeným počtom dní.“
Emócie pominú, dlhy zostanú. Exekútori varujú pred dovolenkovým zadlžovaním sa
Ak však cestujete málo a chystáte sa napríklad na dovolenku cez cestovnú agentúru, tá vám zväčša cestovné poistenie ponúkne v balíčku zájazdu. Je však na vás, či ho prijmete alebo si nájdete výhodnejšie poistenie v inej spoločnosti.
Cena poistenia by však nemala byť jediné kritérium, ktoré ovplyvní vašu voľbu. Podrobne si preštudujte, čo každý balíček ponúka, aby ste neboli v prípade poistnej udalosti nemilo prekvapený.
Na čo nezabudnúť pred cestou do zahraničia?
1. Skontrolujte doklady a víza vopred
Pred cestou si vždy overte platnosť pasu či občianskeho preukazu. V mnohých krajinách musia byť platné ešte najmenej šesť mesiacov po návrate. Okrem toho si naštudujte aj vízové povinnosti: niektoré štáty vyžadujú vybavenie víz ešte pred odletom (USA, India, Austrália), inde ich dostanete priamo na letisku. Zabudnuté alebo neplatné víza sú častým dôvodom, prečo ľudí nepustia do lietadla.
2. Myslite na zdravie
Ak cestujete do exotických destinácií, zistite si na stránke ministerstva zahraničných vecí, aké očkovania sú povinné (napr. žltá zimnica) alebo odporúčané (hepatitída, brušný týfus) a či potrebujete preventívne lieky proti malárii. Nezabudnite si pribaliť malú lekárničku: lieky proti bolesti, horúčke, hnačke, alergii a základnú dezinfekciu. V mnohých krajinách totiž nemusíte nájsť lieky, na ktoré ste zvyknutí.
3. Poistenie, kontakty a záloha dokladov
Cestovné poistenie je nevyhnutnosť. Aj banálny úraz môže v zahraničí stáť tisíce eur. Majte preto pri sebe číslo na asistenčnú linku poisťovne a pre istotu aj kontakt na slovenskú ambasádu. Odporúča sa tiež zálohovať doklady – pas, poistné údaje či letenky si odfoťte a uložte do cloudu alebo telefónu. Ak o doklady prídete, ich kópia vám výrazne uľahčí vybavovanie.
4. Finančná rezerva a platobné možnosti
Neodporúča sa spoliehať výlučne na platobnú kartu. Majte pri sebe vždy menšiu hotovosť v lokálnej mene – na menších trhoch, v taxíkoch či v dedinách kartou nezaplatíte. Ak cestujete do destinácií, kde sa na platbu využíva stále najmä hotovosť, môže vám to zachrániť dovolenku a predídete tak predraženým výberom z bankomatu, ktorý je najbližšie po ruke.