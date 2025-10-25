Slováci môžu získať desiatky tisíc, ale aj len pár stoviek. Ktoré odvetvia ponúknu najvyšší náborový bonus?

Zamestnávatelia na Slovensku ponúkajú v roku 2025 náborové bonusy ako spôsob prilákania nových pracovníkov, pričom priemerná výška bonusu dosahuje 1 200 eur. Najčastejšie sa tieto bonusy objavujú v odvetviach výroby, strojárstva, dopravy, elektrotechniky, energetiky a zdravotníctva.
Najvyššie náborové príspevky sú však v farmaceutickom priemysle, kde priemerný bonus dosahuje 5 890 eur, a v zdravotníctve s priemernou sumou 3 600 eur. Vyplýva to z analýzy portálu Profesia.
Najštedrejšie náborové bonusy
Najvyšší náborový bonus za tento rok bol 20 000 eur na pozíciu lekára v Trenčianskom kraji, nasledovaný 12 000 eurami pre lekára v Žilinskom kraji a 10 000 eurami pre pôrodné asistentky a lekárov. Farmaceuti mohli získať bonus až 7 000 eur naprieč všetkými regiónmi. Napriek týmto štedrým ponukám však zdravotníctvo zaznamenáva nízky záujem uchádzačov, čo potvrdzuje nízky počet reakcií na inzeráty.
Bratislavský programátor zarobí štyrikrát viac než predavač v Prešove, platové regionálne rozdiely sú aj naďalej priepastné
Okrem zdravotníctva a farmaceutického priemyslu sa náborové príspevky vo výške 5 000 eur objavili aj v ponukách pre pracovníkov bezpečnostnej služby, referentov, vedúcich právnych oddelení, väzenských dozorcov, vojakov, policajtov, mzdových účtovníkov či autoklampiarov.
Najčastejšie náborové bonusy ponúkajú zamestnávatelia pre operátorov výroby, robotníkov, skladníkov, montážnikov a nastavovačov strojov, pričom priemerná výška bonusu sa pohybuje medzi 500 až 760 eurami.
Ako je to v regiónoch?
Regionálne sú najvyššie náborové príspevky v Trnavskom kraji, kde priemerná suma dosahuje 1 925 eur, nasledovaný Prešovským (1 500 eur) a Nitrianskym krajom (1 470 eur). Najviac pracovných ponúk s náborovými bonusmi bolo zverejnených v Trenčianskom, Bratislavskom a Trnavskom kraji.
Platy zamestnancov na Slovensku rástli, niektoré odvetvia však bojujú s úbytkom pracovných miest
Aj keď je pracovný trh v posledných mesiacoch napätý a pracovných ponúk je menej ako v predchádzajúcich rokoch, náborové bonusy zostávajú jedným z nástrojov, ktorými sa zamestnávatelia snažia prilákať potrebných pracovníkov.
Portál Profesia pôsobí na slovenskom trhu od roku 1997. V roku 2010 zorganizoval prvé podujatie Profesia Days, najväčšie stretnutie verejnosti a zamestnávateľov vo viacerých mestách na Slovensku a v Česku. Od roku 2010 patrí pod fínsku mediálnu spoločnosť Alma Media. Po vyše 26 rokoch fungovania sa spoločnosť Profesia premenovala na Alma Career Slovakia.