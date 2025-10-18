Bratislavský programátor zarobí štyrikrát viac než predavač v Prešove, platové regionálne rozdiely sú aj naďalej priepastné

Rozdiely v platoch medzi regiónmi a profesiami na Slovensku ostávajú aj v roku 2025 výrazné. Najnovší mzdový prieskum agentúry Grafton Recruitment ukazuje, že kým programátor v Bratislave si mesačne príde aj na 4 000 eur, predavač v Prešove zarobí len štvrtinu tejto sumy. Hoci mzdy na Slovensku celkovo rástli, ich tempo sa spomalilo a najviac sa zvýšili v kanceláriách, nie vo výrobe.
Podľa údajov Štatistického úradu SR dosiahol reálny rast priemernej mzdy v roku 2024 po zohľadnení inflácie 3,7 %. Grafton vo svojom prieskume za tretí štvrťrok 2025 eviduje rast na úrovni 3,4 %.
Najväčší posun zaznamenalo bankovníctvo
„Niektoré sektory už narazili na svoje mzdové stropy. V IT, inžinieringu a výrobe sa rast zastavil, zatiaľ čo vo financiách či HR ešte pokračuje, hoci miernejším tempom,“ vysvetľuje Martin Malo, riaditeľ Grafton Recruitment.
Najväčší posun smerom nahor zaznamenalo bankovníctvo a finančné služby, kde platy stúpli o 5,45 %. Dopyt rastie najmä po špecialistoch na riadenie rizík, reguláciu a compliance. Finanční analytici či treasury experti sa podľa prieskumu bežne dostávajú na úroveň 2 000 až 3 000 eur mesačne.
Malo upozorňuje, že finančný sektor rastie vďaka špecializovaným pozíciám. Odbornosť v oblasti rizík, daní či regulácie je dnes jedným z hlavných mzdových ťahúňov na trhu. Naopak, najpomalší rast platov zaznamenalo IT a priemysel.
Plošné zvyšovanie platov
Po rokoch prudkého rozmachu sa trh stabilizoval. IT však naďalej zostáva najlepšie plateným sektorom. Skúsení vývojári v Bratislave si prídu až na 4 200 eur mesačne, IT analytici zarábajú v priemere 3 000 eur a odborníci na kyberbezpečnosť približne 3 500 eur.
„Firmy sa dnes už nesnažia plošne zvyšovať platy, ale skôr hľadajú rovnováhu medzi očakávaniami kandidátov a vlastnými možnosťami,“ dodáva Malo. Na opačnom konci rebríčka sú obchod, marketing a administratíva. Teda oblasti s vysokou ponukou pracovných síl a tlakom na nízke prevádzkové náklady.
Predavači zarábajú okolo 1 300 eur, merchandiseri približne 1 500 eur a marketingoví špecialisti od 1 500 do 2 000 eur. Podobne sú na tom aj administratívni pracovníci, kde mzdy rastú len v prípadoch, keď pozícia vyžaduje technickú alebo právnu expertízu.
Regionálne rozdiely na Slovensku
Regionálne rozdiely sú aj naďalej priepastné. Bratislavský kraj si drží prvenstvo, kým Prešovský kraj uzatvára mzdový rebríček. Napríklad IT konzultant pre kyberbezpečnosť v Bratislave zarobí až o 1 700 eur viac než jeho kolega na východe Slovenska. Podobné rozdiely, až 1 800 eur, sú aj v bankovníctve. Pri niektorých profesiách, ako sú skladníci či vodiči VZV, sa však rozdiely takmer strácajú.
„Mzdové rozdiely presne kopírujú ekonomickú mapu krajiny – západ ťaží z koncentrácie služieb, financií a IT, kým stred a východ sú viac závislé od výroby,“ uzatvára Malo.