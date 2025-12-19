Škandál okolo Plánu obnovy, Drucker podľa Hargaša rozdeľuje dotácie bez zverejnených kontrol

Drucker už podpísal 24 projektov v celkovej hodnote viac ako 74 miliónov eur.
Poverený vicepremiér pre Plán obnovyTomáš Drucker začal podpisovať a zverejňovať dotačné zmluvy z takzvanej Kmecovej výzvy, a to bez ukončenia interného auditu procesu prideľovania týchto dotácií. Poslanec Národnej rady za Progresívne Slovensko Ján Hargaš túto situáciu označil za mimoriadny škandál.

Podpísané projekty za desiatky miliónov eur

Drucker už podpísal 24 projektov v celkovej hodnote viac ako 74 miliónov eur, pričom verejnosť zatiaľ nepozná výsledky auditu, ktorý mal preveriť podozrenia zo sporného priebehu prideľovania dotácií. Podľa Hargaša vláda tak dáva jasný signál o predčasných „vianočných darčekoch“ vybraným firmám bez náležitého vysvetlenia a transparentnosti.

Podľa neho bolo minimálnym štandardom zverejnenie výsledkov auditu pred samotným podpisovaním zmlúv. Úrad pritom zatiaľ nezverejnil k projektom žiadne ďalšie dokumenty naviac, ktoré by mohli zaručiť transparentnosť, ako sú hodnotiace hárky, informácie o konkrétnych hodnotiteľoch či zápisnice z výberovej komisie.

Kontroverzie okolo Kmecovej výzvy

Ján Hargaš spochybňuje celý proces, ktorý bol sprevádzaný pochybným losovaním hodnotiteľov a nejasnosťami v zložení hodnotiacich komisií. Kritizuje tiež fakt, že zmluvy podpísané zahŕňajú firmy, ktoré nemajú výskum a vývoj ani vo svojom predmet podnikania, pričom tieto dotácie presiahli hodnotu 10 miliónov eur. Medzi dotknutými sú spoločnosti Acrea s.r.o., PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o., RÜCKSCHLOSS s.r.o. a Kraftec s.r.o.

Hargaš vyzval úrad, aby okamžite zverejnil všetky relevantné podklady a vysvetlil kritériá a postupy, na základe ktorých boli dotácie pridelené. V opačnom prípade avizoval ďalšie kroky na ochranu verejného záujmu.

Kmecova výzva je známa tým, že vyvolala množstvo diskusií o transparentnosti a spravodlivosti prideľovania eurofondov pre výskum a vývoj, čo je kľúčová časť Plánu obnovy zameraného na posilnenie inovačného potenciálu Slovenska.

