Dlhopisy lákajú stabilným výnosom, v hľadáčiku investorov zostanú aj v tomto roku

Záujem Slovákov o dlhopisy v posledných rokoch rastie. Ľudia žijúci na Slovensku mali ku koncu tretieho štvrťroka minulého roka v dlhopisoch s dlhodobou splatnosťou viac ako 5 miliárd eur, pričom medziročne tento objem vzrástol približne o 700 miliónov eur. Vyplýva to zo štatistík Národnej banky Slovenska.
Paralelne s tým rastie aj počet investorov, ktorí dlhopisy aktívne využívajú. Prieskum spoločnosti 2muse pre Across Private Investments na reprezentatívnej vzorke Slovákov ukázal, že dlhopisy má vo svojom portfóliu približne štvrtina slovenských investorov a v priemere do nich smeruje až 35 percent ich celkových investícií.
Atraktivita investícií s predvídateľným výnosom
Odborníci upozorňujú, že dlhopisy zostanú v hľadáčiku investorov aj v tomto roku. Prispieva k tomu kombinácia makroekonomických faktorov, ktoré vytvárajú priaznivé prostredie pre dlhové cenné papiere.
Stabilizujúce sa úrokové sadzby v eurozóne, očakávania ich postupného poklesu v Spojených štátoch, pretrvávajúca inflácia a zvýšená geopolitická aj ekonomická neistota zvyšujú podľa Andreja Rajčányho zo spoločnosti Across Private Investments atraktivitu investícií s predvídateľným výnosom.
Význam dlhopisov v portfóliách rastie aj pre slabú atraktivitu tradičných vkladových produktov. Úročenie bežných účtov a termínovaných vkladov sa dlhodobo pohybuje pod úrovňou inflácie, ktorá na Slovensku minulý rok dosiahla v priemere štyri percentá.
V rovnakom období pritom výnosy z niektorých dlhopisových segmentov túto hranicu výrazne prekonali. Medzinárodné korporátne dlhopisy dosiahli výnos okolo deviatich percent, štátne dlhopisy rozvíjajúcich sa trhov približne desať percent a globálne dlhé štátne dlhopisy sa pohybovali na úrovni štyroch percent.
Rozhodujúci je investičný horizont
To, aký veľký podiel by mali dlhopisy v portfóliu tvoriť, však závisí od viacerých individuálnych faktorov. Rozhodujúci je investičný horizont, cieľ investície a ochota znášať riziko.
„U konzervatívnych investorov môžu dlhopisy tvoriť aj tri štvrtiny portfólia. Ide o ľudí, ktorí uprednostňujú stabilitu, pravidelný príjem a ochranu kapitálu. Pri vyváženom profile sa ich podiel zvyčajne pohybuje medzi 30 a 50 percentami, zatiaľ čo u dynamických investorov s dlhým horizontom ide často len o približne desatinu portfólia,“ vysvetľuje analytik Acrossu Dominik Hapl. V takomto prípade dlhopisy neplnia úlohu hlavného zdroja výnosu, ale skôr stabilizátora a zdroja likvidity v čase trhových výkyvov.
Rastie aj význam dôkladného výberu emitenta
S rastúcim záujmom o dlhopisy však rastie aj význam dôkladného výberu emitenta, najmä pri korporátnych dlhopisoch, ktoré síce ponúkajú vyšší výnos, no zároveň nesú vyššie riziko. Podľa odborníkov by mal investor vždy skúmať finančné zdravie spoločnosti, jej postavenie na trhu, históriu splácania záväzkov a schopnosť generovať dostatočné príjmy aj v budúcnosti.
„Investor musí mať istotu, že jeho investícia je v dobrých rukách a že v čase splatnosti dostane vyplatenú celú investovanú sumu spolu s dohodnutým výnosom. Ak si emitenta nedokáže preveriť sám, je rozumnejšie obrátiť sa na odborníka alebo voliť široko diverzifikované dlhopisové riešenia, ktoré znižujú riziko chybného rozhodnutia,“ dodáva Hapl.