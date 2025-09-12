Ruská centrálna banka znížila úroky pre obavy z recesie

Ruská centrálna banka v piatok znížila svoju kľúčovú úrokovú sadzbu z 18 na 17 percent. Varovala však, že inflácia je stále príliš vysoká a rast cien môže v nasledujúcich mesiacoch pretrvávať.
K zníženiu úrokov banku donútilo to, že ruská ekonomika sa rýchlo ochladzuje. To vyvoláva predpoklady, že by mohla smerovať k recesii alebo stagnácii. Ruské podniky už mesiace žiadali centrálnu banku o zníženie úrokových sadzieb, ktoré podľa nich brzdia ekonomiku a bránia investíciám.
Inflácia v krajine sa však stále drží nad ôsmimi percentami, čo je viac ako dvojnásobok oficiálneho cieľa vlády. Ruské verejné financie sú zaťažené vysokými výdavkami na vojnu na Ukrajine a slabými cenami ropy, ktoré sú kľúčové pre národné hospodárstvo.