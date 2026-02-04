Ročné zúčtovanie alebo daňové priznanie? Zamestnanci majú čas už len pár dní

Zamestnanci, ktorí mali v roku 2025 príjmy výlučne zo závislej činnosti, vstupujú do poslednej fázy daňových povinností. Ak chcú, aby za nich dane vysporiadal zamestnávateľ, musia o vykonanie ročného zúčtovania požiadať najneskôr do 16. februára 2026.
Ide o možnosť, ktorá sa týka najmä ľudí pracujúcich na pracovnú zmluvu alebo dohodu na území Slovenska, ktorí nemali iné zdaniteľné príjmy, napríklad z podnikania, prenájmu, výhier či zo zahraničia.
Aké doklady je potrebné priložiť?
Ročné zúčtovanie môže zamestnávateľ vykonať aj v prípade, že mal zamestnanec počas roka viacero zamestnávateľov. V takom prípade si však musí vybrať jedného z nich a k žiadosti doložiť potvrdenia o zdaniteľných príjmoch od všetkých ostatných zamestnávateľov.
Potvrdenie o nemocenských dávkach si nenechávajte na poslednú chvíľu, požiadať oň môžete viacerými spôsobmi
Zároveň je potrebné priložiť doklady, ktorými si uplatňuje daňové zvýhodnenia, ako sú nezdaniteľné časti základu dane, daňový bonus na dieťa, daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky či bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky. Ak zamestnanec žiadosť alebo povinné prílohy do 16. februára 2026 nepredloží, zamestnávateľ už nemá povinnosť ročné zúčtovanie vykonať.
Povinnosť podať daňové priznanie
Pre časť zamestnancov to automaticky znamená povinnosť podať daňové priznanie. Týka sa to najmä tých, ktorí nespĺňajú podmienky na ročné zúčtovanie a ktorých celkové zdaniteľné príjmy v roku 2025 presiahli hranicu 2 876,90 eura.
V takom prípade musia podať daňové priznanie typu A, a to najneskôr do 31. marca 2026. Zamestnávateľ im pritom musí vystaviť potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2025, a to najneskôr do 10. marca 2026, aby mali potrebné podklady na splnenie daňovej povinnosti.
Daňové úrady budú otvorené dlhšie. Finančná správa reaguje na nápor pred podávaním priznaní
Osobitnú pozornosť si vyžaduje aj poukázanie podielu zaplatenej dane. Zamestnanci, ktorí chcú darovať dve percentá, respektíve tri percentá zo zaplatenej dane vybranému prijímateľovi, musia o to požiadať prostredníctvom žiadosti o ročné zúčtovanie.
Zamestnávateľ im následne vystaví potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré je povinnou prílohou k vyhláseniu o poukázaní podielu dane. Termín na vystavenie tohto potvrdenia je 15. apríl 2026 a samotné vyhlásenie musia zamestnanci podať do 30. apríla 2026.