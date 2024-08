Revolut konkuruje slovenským bankám a pri cestovaní vám ušetrí nemalé peniaze. Oplatí sa?

Ak radi cestujete a popri tom sa zaujímate, ako ušetriť nejaké to euro na poplatkoch, určite ste už počuli o Revolute. Obľúbená banka cestovateľov vám za vedenie účtu neúčtuje žiadne poplatky, pri platbách v zahraničí vďaka stredovému kurzu zaplatíte toľko, čo doma a výbery v zahraničí ponúka zadarmo. Oplatí sa založiť si v nej účet?

Všetko funguje iba digitálne

Revolut je jedna z najobľúbenejších digitálnych bánk v Európe. Digitálna znamená, že nemá žiadnu kamennú pobočku a všetko funguje iba online, čiže od založenia účtu, cez vybavenie karty až po zákaznícku podporu – služby dostupné len online, neznižuje to však ich kvalitu.

24-hodinová zákaznícka podpora vám dokáže s akýmkoľvek problémom pomôcť do niekoľkých sekúnd. Nie je to však ideálne pre ľudí, ktorí sú zvyknutí na osobný kontakt a radi riešia záležitosti na pobočke.

Revolut nemá pobočky ako klasické banky. Foto: Ilustračné, www.gettyimages.com

Bezplatný účet

Revolut ponúka bezplatný bankový účet na úrovni štandard. Vytvoriť si účet zvládnete za pár minút. Stačí si stiahnuť aplikáciu Revolut do svojho smartfónu a zaregistrovať sa. K účtu dostanete automaticky virtuálnu kartu, ktorú si môžete pridať do svojej digitálnej peňaženky v mobile tak, ako klasickú bankovú kartu.

Ak chcete debetnú kartu vo fyzickej podobe, môžete si ju nechať poslať domov za poplatok 5,99 eur. S kartou značky MasterCard nebudete mať problém platiť nikde vo svete, pretože popri VISE je globálne najpoužívanejšou.

Výhody Revolutu najviac využijete pri cestovaní

Revolut ponúka funkciu Medzibankový výmenný kurz, čo je kurz, ktorý používajú banky pri transakciách medzi sebou a tým pádom je to najvýhodnejší kurz na svete. Počas pracovných dní si teda ako používateľ „revolutky“ môžete vymieňať meny za medzibankový kurz bez skrytých poplatkov či prirážok až do 1000 eur. Tento limit platí pre bezplatný účet a ak si zakúpite niektorú z platených verzií, limit sa navyšuje.

Prečo výhody Revolutu najviac pocítite pri cestovaní? Pretože bežná banka si za výber z cudzieho bankomatu často účtuje niekoľkoeurové poplatky. S bezplatným Revolut štandard účtom môžete každý mesiac uskutočniť výbery do výšky 200 € (maximálne 5 výberov mesačne) bez poplatkov.

Prémiové účty

Revolut ponúka štyri prémiové programy za mesačné poplatky od 2,99 eur do 55 eur mesačne. Napríklad s programom Premium za 9,99 eur mesačne sa navyšuje bezplatný výber na 400 eur mesačne, získate 20-percentnú zľavu za medzinárodné prevody, cestovné poistenie a poistenie na zimné športy.

S najvyšším programom Ultra navyše získate bezplatné výbery do 2000 eur mesačne, bezplatný vstup do letiskových salónikov, používanie eSIM s mobilnými dátami až do 3 GB mesačne a bezplatné medzinárodné prevody. Tento program využívajú cestovatelia, ktorým sa investovaná suma často mnohonásobne vráti.

Bezpečnosť

Vďaka modelom strojového určenia, prísnym kontrolám totožnosti a biometrickému zabezpečeniu sa rovnako ako pri bežných bankách o svoje financie nemusíte obávať. Algoritmy na báze umelej inteligencie dokážu označiť vysoko rizikové transakcie či neobvyklé výdavky a odhalia viac ako 95 percent pokusov o podvod. A ak nepovolená transakcia prejde, na klienta sa vzťahuje ochrana zo strany spoločností VISA a MasterCard.

Transakcie sú chránené dvojfaktorovou autentifikáciou aj možnosťou dočasne zablokovať vlastnú debetnú kartu. Revolut je tiež, rovnako ako bežné banky, regulovaný európskymi inštitúciami, o svoje peniaze (do výšky vkladu 100 000 eur) sa tak v prípade ich krachu nemusíte báť.

„V Revolute je bezpečnosť nielen právnou povinnosťou, ale aj naším základným právom. Vytvárame systémy na ochranu peňazí a zákazníkom sme k dispozícii na pomoc 24 hodín denne 7 dní v týždni,“ hovorí Vlad Yatsenko, spoluzakladateľ a technický riaditeľ Revolutu.

Banková karta Revolutu funguje rovnako ako karta inej banky. Foto: ilustračné, www.gettyimages.com

Nevýhody

Aj Revolut má niekoľko nevýhod, nad ktorými by ste sa mali pred založením účtu zamyslieť. Prvou je, že výmenný kurz cez víkend kolíše a výmenu meny bez poplatkov máte garantovanú len počas pracovného týždňa.

Ďalším mínusom môže byť pre niekoho nemožnosť osobnej konzultácie, keďže všetko prebieha online. Zákaznícka podpora plne funguje 24/7, no určite nenahradí komunikáciu s bankárom tvárou v tvár.

Revolut neponúka možnosť vytvorenia spoločného účtu, čo bežné banky áno. A v neposlednom rade v banke Revolut si nemôžete vziať úver, čo je pri iných bankách jedna zo základných služieb klientom.

Revolut u nás

Britská fintech spoločnosť Revolut vznikla v roku 2015 a v roku 2021 prišla na Slovenský trh. Príjmy skupiny Revolut v minulom roku medziročne vzrástli o 95 %, a to z 1,1 mld. eur na 2,1 mld. eur.

A čísla hovoria, že Revolutu sa u nás darí čoraz viac. „Celosvetovo má 35 miliónov zákazníkov a len v strednej a východnej Európe viac ako 10 miliónov klientov. Slovenských zákazníkov je aktuálne viac ako 204-tisíc, pričom za posledných 12 mesiacov zrealizovali takmer 10 miliónov platieb kartou,“ uviedla banka koncom roka 2023.

Desať miliónov platieb za 12 mesiacov predstavuje medziročný nárast o 71 %. Polovicu z toho tvorili miestne platby vykonané na Slovensku, čo vytvára predpoklad, že klienti používajú jeho služby ako bežný bankový účet. Slováci sú tiež fanúšikmi dodatočného zabezpečenia online nakupovania s viac ako 700-tisíc vytvorenými virtuálnymi jednorazovými kartami, čo je viac ako dvojnásobok oproti roku 2022.

Revolut má však problém začleniť sa medzi skutočné bankové veľmoci. Dodnes pokračuje v spolupráci s regulačnými orgánmi Spojeného kráľovstva na svojej žiadosti o britskú bankovú licenciu, ktorú na domácej pôde doteraz nezískal. Od svojho európskeho regulátora v Litve získala banka v roku 2021 plnú bankovú licenciu, ktorá funguje ako pas v celej EÚ, čo jej umožňuje ponúkať kompletné bankové služby vo viacerých krajinách únie.

Zhrnutie – áno či nie?

Výhody banky Revolut najviac pocítite pri cestovaní do zahraničia. Ak cestujete, určite sa oplatí založiť si aspoň základný účet, ktorý je úplne zadarmo a využívať jeho základné výhody, ktoré vám bežná banka neposkytne. A keďže účet je bez poplatkov, oplatí sa aj v prípade, že necestujete veľmi často.

Každého predsa zamrzí nepríjemný 8-eurový poplatok za výber z bankomatu, keď vám ku koncu výletu chýba posledná 50-eurová bankovka. Z počtu domácich transakcií vyplýva, že mnohí Slováci Revolut využívajú ako svoju primárnu banku, a to znamená, že dokáže konkurovať aj stáliciam na domácom trhu.