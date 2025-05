Eurokomisia pripravuje reformu dôchodkového produktu, odborník navrhuje zmeny pre vyššiu dostupnosť a atraktivitu

Európska komisia plánuje predložiť nový návrh legislatívy pre celoeurópsky osobný dôchodkový produkt (PEPP), ktorý má doplniť štátne dôchodkové systémy a zvýšiť finančné zabezpečenie občanov EÚ na dôchodok.

Spoločnosť Finax upozorňuje na nevyužitý potenciál tohto produktu. Cieľom je zvýšiť dostupnosť PEPP medzi sporiteľmi aj poskytovateľmi, napríklad aj možnosťou využitia úspor ako zábezpeky na hypotéky.

Nie je dostatočne využitý

Ako povedal generálny riaditeľ spoločnosti Finax Juraj Hrbatý, potenciál Európskeho dôchodku ako spôsobu finančného zabezpečenia na starobu je stále nedostatočne využitý. Aktuálne podľa jeho slov existujú viaceré prekážky, ktoré brzdia jeho rast a dajú sa efektívne riešiť v rámci pripravovaných legislatívnych zmien.

„Ide najmä o nadmernú reguláciu vrátane právnych, daňových a distribučných bariér, ako aj prísne limity, ktoré bránia jeho masovému zavádzaniu. Na odvrátenie spoločenských a hospodárskych dôsledkov poklesu populácie nielen na Slovensku, ale aj v Európe, je jeho reforma nevyhnutná,“ uviedol Juraj Hrbatý.

Niekoľko návrhov

Navrhuje dereguláciu, väčšie zapojenie zamestnávateľov, redefinovanie poplatkového modelu a zladenie s národnými dôchodkovými produktmi. Tiež upozorňuje, že nízky limit poplatkov odrádza poskytovateľov a brzdí investície do distribúcie a vzdelávania trhu.

„PEPP potrebuje demokratizáciu a otvorenie trhu pre nových poskytovateľov. Obchodný model Finaxu je založený na nízkych optimalizovaných nákladoch pod 1 %, to však môže byť pre tradičné inštitúcie neudržateľné. Riešením by mohlo byť zavedenie vyššieho dočasného poplatku počas počiatočnej fázy produktu, ktoré by pomohlo vybudovať trh,“ vysvetľuje Hrbatý.

Výzvou je aj málo povedomia o PEPP

Kľúčovou výzvou je aj nedostatok povedomia o PEPP, čo je spôsobené obmedzeniami v distribúcii a marketingu. „Demografické trendy v najbližších desaťročiach budú čoraz väčšmi zaťažovať budúcich dôchodcov. PEPP by mal byť preto pilierom moderného dôchodkového systému v Európe,“ dopĺňa Hrbatý.

V krajinách ako Poľsko je PEPP považovaný za rovnocenný s miestnymi dôchodkovými produktmi a jeho popularita je až 9-krát vyššia. Na Slovensku však PEPP nemá rovnaké daňové výhody ako tretí pilier, čo podľa Hrbatého brzdí jeho rozšírenie.