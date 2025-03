Pri platení daní môžete využiť odklad alebo splátkový kalendár, musíte však splniť viacero podmienok

Do konca marca tohto roka je potrebné nielen podať daňové priznanie (DP) ale vzniknutú daň aj uhradiť. Tí, ktorí tak nemôžu urobiť, majú viaceré možnosti. Buď si predĺžia lehotu na podanie daňového priznania, alebo správcu dane požiadajú o odklad platenia dane alebo zaplatenie dane v splátkach.

Tieto možnosti môžu využiť v prípade všetkých druhov daní. Informuje o tom Slovenská komora daňových poradcov (SKDP).

Žiadosť o odklad platenia dane alebo splátkový kalendár podáva daňovník mieste príslušnému správcovi dane. Môže tak urobiť písomne, ústne zaznamenaním do zápisnice alebo elektronicky prostredníctvom portálu finančnej správy. Musí však na to splniť legislatívne podmienky.

Výhodu majú tie subjekty, ktoré v indexe daňovej spoľahlivosti obstáli s hodnotením vysoko spoľahlivý a posúdenie ich podmienok sa pri takomto hodnotení nevykonáva.

Splnenie stanovených podmienok

Správca dane môže žiadosti o odklad vyhovieť, ak subjekt spĺňa aspoň jednu z týchto podmienok.

Napríklad ak by zaplatením dane by bola ohrozená výživa daňového subjektu alebo osôb na jeho výživu odkázaných, resp. u daňového subjektu došlo k poklesu príjmov, a preto nie je možné očakávať zaplatenie dane v lehote splatnosti a to hlavne v dôsledku mimoriadnej situácie, ktorou je napríklad obdobie pandémie alebo živelná pohroma.

Taktiež ak by zaplatenie dane zvýšilo platobnú neschopnosť daňového subjektu pri výraznom obmedzení, alebo prerušení vykonávania podnikateľskej činnosti na základe prijatých rozhodnutí vlády SR prípadne iné preukázateľné dôvody vážneho charakteru, pre ktoré nie je možné daň zaplatiť.

Výška splátok a lehota splatnosti

V žiadosti musí daňovník navrhnúť aj výšku splátok a lehotu ich splatnosti, resp. odkladu. Ak má fyzická alebo právnická osoba povolený odklad platenia dane či splátkový kalendár, nemôže poukázať percentuálny podiel zo zaplatenej dane tretiemu sektoru.

Platí totiž, že daňovník nesmie mať v 16. deň po lehote na podanie DP daňový nedoplatok. O výhodnosti odkladu splátok sa radia klienti aj s daňovými poradcami, ktorí ich vedia v tomto smere odbremeniť a pomôcť im s vypracovaním žiadosti.

„Ak by daňovník neuhradil daň včas vystavuje sa riziku vyrubenia úroku z omeškania. Odporúčame, aby daňovníci komunikovali so správcom dane včas, zvážili si všetky zákonné možnosti a vyhli sa tak možným problémom,“ odporúča daňová poradkyňa zo Slovenskej komory daňových poradcov Lucia Cvengrošová.