Podnikatelia musia konať. Ak si nezriadia transakčný účet, hrozí im pokuta až tritisíc eur

Od apríla vstupuje do platnosti nová daň z finančných transakcií. Termín na zriadenie, resp. nahlásenie transakčného účtu sa teda kráti. Štátna tajomníčka ministerstva financií Daniela Klučková uviedla, že sankcie za nevystavenie transakčného účtu nebudú udelené okamžite.

Finančná správa najprv vyzve podnikateľa na splnenie povinnosti a ak výzvu ignoruje, môže mu byť uložená sankcia od 30 do 3 000 eur.

Odhady sa líšia o 200 miliónov

Kritika opozície je, že daň z finančných transakcií necieli, že daň sa týka aj tých, ktorí sú v strate. Minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD) obhajuje daň ako solidárnu, ktorá zmiernila iné dane. Mohlo totiž hroziť aj to, že sadzba DPH by bola 26 % a nie 23 % a aj korporátna daň by hrozila vyššia.

Výnos dane z finančných transakcií bol pôvodne odhadovaný na 700 mil. eur, najnovšia prognóza hovorí však už o sume 500 mil. eur. Výber je podľa Kamenického otázny, môže to byť menej a o to viac budú musieť podľa jeho slov konsolidovať niekde inde.

Finančná správa zavedie prísne kontroly

Kamenický upozorňuje na riziká presunu k hotovosti a varuje pred protizákonným presunom prostriedkov z transakčného na súkromný účet. Finančná správa však má podľa Kamenického nástroje na to, aby skontrolovala, že podnikateľ nemá na transakčnom účte žiadne prostriedky a presúva si peniaze na súkromný účet. „Je to protizákonné,“ povedal minister.

Riaditeľ odboru legislatívy finančnej správy Toško Beran dodáva, že aj podnikatelia pracujúci len s hotovosťou musia mať transakčný účet. Ak niekto prerušil živnosť a má ju pozastavenú, tak nemá povinnosť zriadiť si účet. Táto povinnosť vzniká až keď začne znovu podnikať. Autori, ktorí fungujú podľa autorského zákona, nemusia mať transakčný účet.