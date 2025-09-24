Podnikateľov čakajú zmeny, dostanú softvérové pokladnice a povinné budú aj QR platby

Vláda schválila návrh nového zákona o evidencii tržieb, ktorý od 1. januára 2026 nahradí doteraz platný zákon o používaní elektronických registračných pokladníc.
Cieľom je zjednodušiť legislatívu po definitívnom ukončení používania klasických registračných pokladníc a po zavedení systému eKasa, prispôsobiť pravidlá novým technologickým trendom a zároveň posilniť opatrenia proti daňovým únikom.
Koho sa týka nový zákon?
Nový zákon sa bude vzťahovať na všetkých podnikateľov, ktorí prijímajú platby za tovar či služby, bez ohľadu na právnu formu alebo sídlo.
Zavádza aj nový typ softvérovej online registračnej pokladnice, čo podnikateľom umožní väčšiu flexibilitu pri výbere riešenia, okrem doterajších online a virtuálnych pokladníc. Podnikatelia budú mať povinnosť nahlásiť poruchy pokladnice finančnej správe cez eKasa zónu.
Rozšírenie eKasy
Zákon tiež reaguje na Akčný plán boja proti daňovým únikom. Všetci podnikatelia budú musieť umožniť zákazníkom bezhotovostné platby, napríklad prostredníctvom QR kódov v bankovej aplikácii alebo iných platobných prostriedkov, pričom konkrétny spôsob prijímania si budú môcť určiť sami.
Zrušia sa aj existujúce výnimky z povinnosti evidencie tržieb, eKasa sa tak rozšíri na všetky služby bez rozdielu, čo má odstrániť nerovnosti na trhu a zamedziť nepriznávaniu tržieb.
Technické zmeny
Novela prináša aj technické zmeny v daňovom poriadku a zákone o DPH, ktoré majú zabezpečiť hladkú elektronizáciu procesov a zosúladiť pravidlá pri prideľovaní identifikačných čísel.
Podnikatelia bez daňového identifikačného čísla získajú od daňového úradu dočasné technické DIČ, ktoré sa v prípade vzniku registrácie pre DPH stane plnohodnotným číslom.
Reforma tak nielen sprehľadní právne prostredie, ale zároveň rozšíri digitalizáciu finančnej správy, zvýši kontrolu nad hotovostnými tržbami a má prispieť k spravodlivejšiemu podnikateľskému prostrediu.