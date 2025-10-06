Tokio šaleje, Paríž padá: Politické zemetrasenie mení svetové trhy

Akcie v japonskom Tokiu v pondelok vyskočili takmer o päť percent na rekordnú úroveň a japonský jen oslabil na základe očakávaní, že nová líderka vládnucej strany Sanae Takaičiová začne uvoľnenú menovú politiku na oživenie japonskej ekonomiky.
Nárast na tokijskom trhu však sprevádzal zmiešaný vývoj v ostatných ázijských ekonomikách, zatiaľ čo parížsky index klesol o viac ako dve percentá po správe o rezignácii nového francúzskeho premiéra Sébastiena Lecornua, čo prehĺbilo politickú krízu vo Francúzsku.
Francúzsky premiér Lecornu šokuje: Rezignoval len hodiny po predstavení vlády
Víťazstvo Takaičiovej, ktorá by sa tento mesiac mala stať prvou japonskou premiérkou, vyvolalo na japonských trhoch novú vlnu optimizmu, keďže podporuje agresívne uvoľňovanie menovej politiky a rozsiahlejšie vládne výdavky.
Okrem Tokia zaznamenali zisky aj Singapur a Bombaj, ale Hongkong, Sydney, Wellington, Manila a Bangkok boli všetky v červených číslach. Londýnsky index FTSE ráno klesol po tom, čo minulý týždeň uzavrel na rekordnej úrovni, a nadol zamieril aj Frankfurt nad Mohanom.
Skončí Von der Leyenová na čele Európskej komisie? Jej koalícia je na pokraji rozpadu
Severomorská ropa Brent, ktorej cena sa považuje za medzinárodnú referenčnú cenu, však zaznamenala nárast o 1,3 % na 65,34 USD za barel.