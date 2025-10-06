Tokio šaleje, Paríž padá: Politické zemetrasenie mení svetové trhy

Okrem Tokia zaznamenali zisky aj Singapur a Bombaj, ale Hongkong, Sydney, Wellington, Manila a Bangkok boli všetky v červených číslach.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
1 min. čítania
Japan Politics
Sanae Takaičiová. Foto: Yuichi Yamazaki/Pool Photo via AP
Ostatný svet Aktuality Nezaradené z lokality Ostatný svet

Akcie v japonskom Tokiu v pondelok vyskočili takmer o päť percent na rekordnú úroveň a japonský jen oslabil na základe očakávaní, že nová líderka vládnucej strany Sanae Takaičiová začne uvoľnenú menovú politiku na oživenie japonskej ekonomiky.

Nárast na tokijskom trhu však sprevádzal zmiešaný vývoj v ostatných ázijských ekonomikách, zatiaľ čo parížsky index klesol o viac ako dve percentá po správe o rezignácii nového francúzskeho premiéra Sébastiena Lecornua, čo prehĺbilo politickú krízu vo Francúzsku.

Víťazstvo Takaičiovej, ktorá by sa tento mesiac mala stať prvou japonskou premiérkou, vyvolalo na japonských trhoch novú vlnu optimizmu, keďže podporuje agresívne uvoľňovanie menovej politiky a rozsiahlejšie vládne výdavky.

Okrem Tokia zaznamenali zisky aj Singapur a Bombaj, ale Hongkong, Sydney, Wellington, Manila a Bangkok boli všetky v červených číslach. Londýnsky index FTSE ráno klesol po tom, čo minulý týždeň uzavrel na rekordnej úrovni, a nadol zamieril aj Frankfurt nad Mohanom.

Severomorská ropa Brent, ktorej cena sa považuje za medzinárodnú referenčnú cenu, však zaznamenala nárast o 1,3 % na 65,34 USD za barel.

Viac k osobe: Sanae Takaičiová
Okruhy tém: Americký akciový trh Ázijské akciové trhy Európske akciové trhy Ropa
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk