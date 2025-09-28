Schválený konsolidačný balík prinesie drahšie poistky, podľa poisťovní môže tento krok znížiť dostupnosť poistenia

Schválený konsolidačný balík prinesie od januára 2026 zdraženie poistiek, keďže sadzba dane z neživotného poistenia a odvod z povinného zmluvného poistenia (PZP) stúpnu z 8 na 10 percent. Ako upozorňuje Slovenská asociácia poisťovní (SLASPO), zvýšenie dane a odvodov sa síce môže zdať pre jednotlivcov relatívne malé, no ide o krok späť, ktorý môže znížiť dostupnosť poistenia a tým aj ochotu ľudí či firiem chrániť svoj majetok.
Slovensko má nízke poistné krytie
„Poistenie predstavuje jeden z najefektívnejších nástrojov ochrany jednotlivcov, firiem a celej spoločnosti pred finančnými dôsledkami nepredvídaných udalostí. Dodatočné daňové zaťaženie však odporuje princípu zodpovedného prístupu k správe rizík a znižuje motiváciu občanov k poisteniu,“ uviedla asociácia.
Vyššie dane a odvody namiesto prorastových opatrení. Reálna konsolidácia sa podľa analytikov nekoná
Poisťovne navyše pripomínajú, že Slovensko patrí k štátom s nízkym poistným krytím v rámci EÚ. V prípade rozsiahlych škôd tak náklady často nesie štát a zvyšuje sa tlak na verejné financie. Zároveň pretrváva problém vysokého podielu nepoistených vozidiel, čo predstavuje ďalšie systémové riziko. Asociácia preto odporúča, aby sa výnosy z dane využívali účelovo, napríklad na tvorbu fondu prevencie či zmierňovania škôd.
Poisťovne už teraz zdražujú
Podľa Juliany Arvaiovej, riaditeľky pre neživotné poistenie vo FinGO.sk, zvýšenie dane zasiahne všetky druhy neživotného poistenia, od havarijného, cez poistenie domov a bytov, až po cestovné poistenie či poistenie zodpovednosti.
Slovensko čelí klesajúcej konkurencieschopnosti, konsolidácia môže podľa analytikov situáciu ešte zhoršiť
„Od januára 2026 by sa mali ľudia pripraviť na ďalšie zdražovanie poistenia. K tradičnému zdražovaniu poistného v dôsledku rastu cien a škodovosti pribudne aj zvýšenie dane z poistenia z 8 % na 10 % v rámci konsolidácie verejných financií,“ uviedla. Životné poistenie ostáva naďalej oslobodené od dane a PZP vozidiel má nulovú sadzbu dane.
Arvaiová pripomína, že poisťovne už dnes zdražujú z iných dôvodov. „Čelia drahším materiálom, vyššej cene práce pri opravách, rastúcim cenám energií, vyššej škodovosti či transakčnej dani. Tento mix faktorov tlačí poistné nahor nezávisle od ďalšieho daňového zaťaženia,“ uviedla.
Riziko podpoistenia je vysoké
Zvýšenie dane sa tak stane ďalšou záťažou pre domácnosti, firmy i obce. Pri bežnej poistke bytu so základným poistným 250 eur ročne dnes klient zaplatí 270 eur vrátane 8 % dane. Po novom to bude podľa nej 275 eur, teda o päť eur viac. Pri viacerých poistkách v domácnosti sa rozdiel násobí.
Parlament schválil tretí konsolidačný balíček, Slovákov čakajú vyššie odvody a menej dní pracovného pokoja
Podľa Arvaiovej môže vyššia cena viesť k tomu, že ľudia budú menej ochotní aktualizovať svoje poistky. To so sebou nesie riziko podpoistenia, keď poistná suma nedosahuje reálnu hodnotu majetku. „Pri poistnej udalosti by to znamenalo nižšie plnenie, než klient môže potrebovať na pokrytie škôd. Môže tak prísť aj o tisícky eur a ostať bez strechy nad hlavou a vo finančných problémoch,“ upozornila Arvaiová.