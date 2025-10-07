Pozor na meno pri bankovom prevode, európska novinka má zabrániť omylom aj podvodom

Bankové prevody v Európe sa menia. Od októbra už nestačí zadať len číslo účtu príjemcu. Po novom sa overuje aj jeho názov. Novinku prináša európske nariadenie, ktoré má posilniť bezpečnosť platieb a obmedziť chybné či podvodné prevody.
Podľa právničky Inštitútu alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácieSylvie Ďatelinkovej ide o praktické opatrenie, ktoré síce prinesie menšiu zmenu pre klientov bánk, no z dlhodobého hľadiska zvýši ich ochranu.
„Overenie príjemcu je bezplatná služba, ktorá umožňuje pred uskutočnením platby overiť zhodu medzi zadaným číslom účtu a názvom príjemcu podľa údajov evidovaných v banke príjemcu,“ vysvetľuje Ďatelinková.
Podstata systému je jednoduchá
Nové pravidlá vyplývajú z euronariadenia, ktoré mení doterajšiu legislatívu o SEPA platbách. Všetky banky v eurozóne budú musieť túto službu poskytovať najneskôr od 9. októbra, zatiaľ čo krajiny mimo eurozóny ju zavedú do 9. júla 2027. Zmena sa týka všetkých SEPA štandardných aj okamžitých platieb, nie však inkás.
Podstata systému je jednoduchá. Klient pri zadávaní platby uvedie okrem IBAN-u aj meno alebo názov príjemcu. Banka príjemcu následne do piatich sekúnd preverí, či sa tieto údaje zhodujú. Systém pritom rozlišuje medzi úplnou a čiastočnou zhodou. V prípade, že názov príjemcu presne sedí, platbu možno okamžite vykonať.
Posilnenie ochrany klienta
Ak je názov len podobný, napríklad preklepom, systém klientovi zobrazí správny názov a umožní mu ho opraviť. Ak sa údaje nezhodujú vôbec, banka upozorní klienta, že platba môže smerovať na nesprávny účet. Aj napriek tomu ju možno uskutočniť, no odosielateľ v takom prípade preberá riziko, že peniaze neprídu správnemu príjemcovi.
„Zavedením služby overenia príjemcu sa posilňuje ochrana klienta a obmedzuje riziko neúmyselného zaslania peňazí nesprávnemu adresátovi,“ hovorí Ďatelinková. Podľa nej tak odpadne množstvo administratívnych komplikácií, ktoré dnes sprevádzajú spätné vymáhanie omylom odoslaných platieb, teda proces, ktorý je často zdĺhavý a nie vždy úspešný.
Zmeny sa dotknú aj podnikateľov a firiem
Právnička tiež upozorňuje, že aj keď banky budú automaticky overovať názvy pri nových platbách či zmenách trvalých príkazov, klienti by si mali vopred skontrolovať správnosť údajov, ktoré už majú uložené v systéme. Rovnako odporúča, aby fyzické osoby pri prijímaní platieb uvádzali svoje celé meno a priezvisko, a právnické osoby presný názov vrátane právnej formy, napríklad s.r.o. alebo a.s.
Zmeny sa dotknú aj podnikateľov a firiem, ktoré by mali na faktúrach či objednávkach uvádzať kompletné platobné údaje vrátane názvu príjemcu, aby sa vyhli zbytočným komplikáciám pri párovaní platieb. V prípade nejasností sa odporúča overiť si správny názov priamo u obchodného partnera, prípadne využiť údaje z faktúr, QR kódov alebo obchodného registra.
Zavedenie systému overovania príjemcu je ďalším krokom v modernizácii platobných služieb v EÚ. Bankový sektor aj regulačné orgány si od neho sľubujú vyššiu dôveru klientov a nižšie riziko podvodov, ktoré sa v posledných rokoch šíria najmä prostredníctvom falošných prevodov a phishingových útokov. Ako hovorí Sylvia Ďatelinková, novinka síce prinesie viac dôslednosti pri vypĺňaní platieb, no zároveň aj viac istoty, že vaše peniaze skončia tam, kde majú.