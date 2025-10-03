Hypotéky padajú nižšie: čo sa skrýva za novou ponukou Tatra banky?

Tatra banka spustila mimoriadnu akciu, v ktorej ponúka klientom úrokovú sadzbu už od 3,19 % ročne pri dvoj- a trojročnej fixácii. Ide tak o druhú najnižšiu sadzbu na slovenskom trhu, dostupnú pri konzultáciách uskutočnených od 1. októbra a pri podaní žiadosti do 15. decembra 2025. Ponuka je však podmienená využívaním ďalších produktov banky a zapojením sa do jej vernostného programu.
Banky na Slovensku čelia spomaleniu dopytu po úveroch a snažia sa zaujať klientov práve cenovou politikou. „Pozorujeme súboj o klienta a zároveň aj o tretie miesto v podiele splácaných úverov. Banky už nemajú výrazný priestor na ďalšie znižovanie úrokov, a preto je pravdepodobné, že ide o zmenu, ktorú banka v ponuke podrží na dlhšie obdobie,“ uviedol finančný analytik Matej Dobiš.
Zľava na sadzbe pozostáva z dvoch častí, základného zvýhodnenia z Programu odmeňovania a dodatočného zníženia o 0,5 percentuálneho bodu. V praxi to znamená, že klienti pri splnení podmienok môžu získať nasledovné úrokové sadzby: 3,59 % pri jednoročnej fixácii, 3,19 % pri dvoj- a trojročnej, 3,39 % pri päťročnej, 3,99 % pri sedemročnej a 4,19 % pri desaťročnej fixácii.
Hoci Tatra banka ponúka zvýhodnené úroky len dočasne, krok naznačuje, že súboj bánk o hypotékárnych klientov sa zostruje. Zatiaľ čo priestor na ďalšie znižovanie sadzieb je limitovaný, konkurenčný tlak môže priniesť nové akcie alebo inovatívne vernostné programy. Pre klientov to znamená širší výber, no zároveň aj viac podmienok, ktoré musia splniť.
Akcia Tatra banky tak zapadá do aktuálneho trendu, keď banky reagujú na slabší záujem o hypotéky kombináciou marketingových zvýhodnení a balíkových produktov. Hoci výrazný návrat k úrokovým sadzbám pod 3 % odborníci neočakávajú, menšie úpravy a časovo obmedzené ponuky môžu byť realitou aj v nasledujúcich mesiacoch.