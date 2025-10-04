Kryptomeny v úveroch sú vo svete bežná vec, banky na Slovensku sú však opatrné

Vzťah bánk ku kryptomenám sa mení. To, čo sa ešte donedávna javilo ako riziková činnosť porovnateľná s hazardom, sa postupne stáva legitímnou súčasťou bankových produktov.
Analýza kryptomenovej burzy BITmarkets ukazuje, že vo svete, najmä v USA, Singapure, Japonsku či Švajčiarsku, už banky a fintechové spoločnosti začínajú akceptovať kryptomeny ako zábezpeku pri hypotékach. V Európe, vrátane Slovenska, však stále prevláda konzervatívny prístup.
Región strednej Európy už nezaostáva úplne
Zatiaľ čo americké spoločnosti ako Milo či Ledn poskytujú hypotéky kryté bitcoinom a veľké bankové domy typu Goldman Sachs alebo JPMorgan Chase už prijímajú kryptomeny ako kolaterál, na Slovensku sú banky skôr opatrné.
Posun nastal iba v tom, že pri preverovaní transakcií už klienti nie sú penalizovaní za nákupy a predaje kryptomien. Skutočné využívanie digitálnych aktív ako zábezpeky pri hypotékach však zatiaľ nie je v ponuke.
Napriek tomu už región strednej Európy nezaostáva úplne. Česko-slovenský startup Firefish poskytuje pôžičky kryté bitcoinom a umožňuje využiť kryptomeny obchodované na burze ako záložku. Ide síce o menšie nebankové riešenie, no naznačuje, že aj na našom trhu existuje dopyt po produktoch, ktoré prepájajú tradičné financovanie s digitálnymi aktívami.
Vysoká volatilita kryptomien
Výzvou zostáva vysoká volatilita kryptomien. Prudký pokles ich hodnoty môže ohroziť bonitu klienta, čo zvyšuje riziko pre veriteľov. „Kryptomeny sú akceptované legislatívou aj veľkými fondmi ako plnohodnotné finančné aktívum. Je preto logické, že sa budú využívať čoraz viac aj pri úveroch,“ upozorňuje Ali Daylami z BITmarkets.
Spojené štáty idú ešte ďalej. Návrh zákona, ktorý predložila senátorka Cynthia Lummisová, počíta so zahrnutím kryptomien do posudzovania bonity žiadateľov o hypotéku. Agentúry Fannie Mae a Freddie Mac by tak mohli uznávať kryptomeny držané na regulovaných burzách ako súčasť majetku. Tento krok by znamenal výrazné otvorenie trhu pre klientov, ktorí chcú svoje digitálne portfólio využiť bez jeho predaja.
Slovenské banky sa zatiaľ držia tradičného prístupu, no tlak zo strany fintechov a konkurencia v zahraničí môžu situáciu zmeniť. V konečnom dôsledku z tohto vývoja môže profitovať klient, ktorý získa širší výber úverových produktov a potenciálne aj lepšie podmienky.