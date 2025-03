Živnostníci a malí podnikatelia, pozor. Na splnenie zákonnej povinnosti máte posledné týždne

Od apríla začne štát vyberať novú daň z finančných transakcií, známu ako transakčná daň. Sadzby tejto dane sa líšia podľa formy platby.

Pri debetnej finančnej transakcii, ako je úhrada faktúry bankovým prevodom, je sadzba 0,4 % zo sumy, maximálne však 40 eur za transakciu. Pri výbere hotovosti je daň 0,8 % bez stanovenia maximálnej výšky. Použitie platobnej karty je zdanené pevnou sumou 2 eurá za rok.

Výnimky z transakčnej dane zahŕňajú platby súvisiace s daňami, odvodmi a príspevkami do štátneho rozpočtu, ako aj operácie medzi účtami daňovníka u toho istého poskytovateľa. Niektoré inštitúcie, ako školy a neziskové organizácie, sú od dane oslobodené.

Založenie nového účtu

Podnikateľské subjekty si musia zriadiť transakčný účet v banke do 31. marca. Tento účet slúži na evidenciu a správu finančných transakcií podľa novej legislatívy. Väčšinou to ide jednoducho aj online, no niektoré banky vyžadujú osobnú účasť v pobočke.

Banky sa snažia nalákať nových klientov rôznymi akciami, ktoré často zahŕňajú účet bez poplatku alebo iné výhody. Viaceré z nich ponúkajú možnosti, ako ušetriť na poplatkoch. Podnikateľské účty ponúka Slovenská sporiteľňa, Tatra banka, VÚB banka, UniCredit Bank, ČSOB, mBank, Fio banka, Prima banka a aj 365.bank.

Napríklad, v Slovenskej sporiteľni stačí na založenie účtu cez ich aplikáciu občiansky preukaz. V ČSOB to ide cez apku, no je potrebné fyzicky priniesť na pobočku oprávnenie k podnikaniu, ktoré nesmie byť staršie ako dva roky. Tatra banka umožňuje založenie účtu cez mobilnú aplikáciu bez návštevy pobočky.

V mBank je možné podnikateľský účet zriadiť online, telefonicky alebo na pobočke. UniCredit Bank a VÚB vyžadujú osobnú návštevu pobočky s potrebnými dokladmi. Fio banka a Prima banka tiež ponúkajú možnosť založenia účtu len osobne na pobočke. V 365.bank je potrebné sa im ozvať telefonicky, mailom, resp. dohodnúť si stretnutie.

Podnikatelia musia predložiť doklady osvedčujúce oprávnenie k podnikaniu, ako sú osvedčenie o živnostenskom oprávnení alebo výpis z obchodného registra. Niektoré banky akceptujú aj elektronické dokumenty s elektronickým podpisom. Konkrétne prípady si je potrebné overiť v tej ktorej banke.

Podnikatelia, ktorí by sa pokúsili vyhnúť dani otvorením účtov v zahraničí alebo používaním služieb ako Revolut či PayPal, by si podľa Jitky Božekovej z Atlas Group nepomohli. Stali by sa platiteľmi dane a museli by plniť ďalšie administratívne povinnosti.

Zvýšený nápor na úradoch

Ministerstvo vnútra SR zaznamenalo enormný dopyt po výpisoch z neverejnej časti živnostenského registra, čo zahltilo klientské centrá a predĺžilo čakacie doby. Na zriadenie podnikateľského účtu je podľa ministerstva zväčša potrebný nielen výpis z registra, ale aj osvedčenie o živnostenskom oprávnení.

Foto: MOORE BDR

Občania môžu získať výpis bezplatne prostredníctvom portálu slovensko.sk. Stačí sa prihlásiť pomocou eID karty, vyplniť formulár a odoslať žiadosť elektronicky. Výpis bude doručený do elektronickej schránky.

Pre tých, ktorí preferujú osobné vybavenie, je výpis dostupný aj na klientskych centrách alebo pobočkách Slovenskej pošty, avšak s možným poplatkom a dlhšou dobou vybavenia. Ministerstvo vnútra SR vyzýva podnikateľov, aby využili elektronickú službu, ktorá šetrí čas a náklady.

„Odporúčam vopred si preveriť, ktorá banka akceptuje pri založení podnikateľského účtu výpis z webovej verzie živnostenského registra. Podľa dostupných informácií je na Slovensku viacero bánk, ktoré akceptujú pri založení podnikateľského účtu aj výpis z webovej verzie živnostenského registra,“ uviedol finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik.

Ideálne je podľa neho mať v jednej banke osobný aj podnikateľský účet, čo minimalizuje problém s prevodmi financií zo živnostenského na osobný účet, ktoré nepodliehajú transakčnej dani. Pri medzibankovom prevode by sa mohlo stať, že banka platbu vyhodnotí nesprávne a spoplatní ju. Týmto si živnostník ušetrí čas venovaný reklamáciám.

Musím mať podnikateľský účet?

Na otázku, či musí mať živnostník alebo malý podnikateľ, typizovaný podnikateľský účet, Slovenský živnostenský zväz reagoval, že nie je to nevyhnutné. „Ako transakčný účet môže živnostník nahlásiť aj bežný účet. Ak už živnostník dnes využíva dva bežné súkromné osobné účty, môže si ich ponechať aj naďalej a jeden z týchto účtov, ten, ktorý využíva v súvislosti s podnikaním, môže nahlásiť ako transakčný,“ vysvetlil živnostenský zväz.

No ak sa niekto podnikateľské platby rozhodne uskutočniť na súkromnom účte, poruší tým zákon. Pretože podľa novej legislatívy je povinný transakcie spojené s podnikaním realizovať na tom transakčnom účte, ktorý nahlásil v banke.

Avšak vlastniť dva bežné účty, hoci oddelené, nie je len tak. Ak bude niekto robiť platby súvisiace s podnikaním z osobného účtu, bude si musieť daň sám vypočítať, podať daňové priznanie a daň aj zaplatiť. Pri typizovanom podnikateľskom účte to za neho urobí banka. Keďže tá je platiteľom dane, ona má povinnosť zrážať a odvádzať daň z transakčného účtu, preto je identifikácia takéhoto účtu v jej kompetencii.

Aj daňová odborníčka z poradenskej spoločnosti Grant Thornton Ľubomíra Murgašová vysvetlila, že zákon o dani z finančných transakcií nerozlišuje medzi bežným a podnikateľským účtom. Len definuje, že transakčný účet je platobný účet fyzickej osoby – podnikateľa, na ktorom vykonáva finančné transakcie súvisiace s podnikaním. Zákon hovorí, že fyzická osoba – podnikateľ musí mať zriadený platobný účet na transakcie súvisiace s podnikaním do konca marca.

„Poslanci v zákone neupravili situáciu a oznamovaciu povinnosť v prípade, že chce podnikateľ označiť bežný účet za transakčný. Je preto na dohode s konkrétnou bankou, či bude akceptovať konkrétny bežný účet za transakčný účet podnikateľa a nebude od neho vyžadovať osobitný podnikateľský účet. Z praxe však viem, že niektoré banky umožňujú zmeniť si svoj bežný, resp. súkromný účet na podnikateľský,“ upozorňuje Murgašová.

Mám ohlasovaciu povinnosť?

Banka je podľa Búlika povinná automaticky zdaňovať každý podnikateľský účet, ktorý nie je nahlásený ako účet s vylúčenými prevodmi z transakčnej dane. Ak podnikateľ vykonáva prevody, ktoré zo zákona nie sú zaťažené transakčnou daňou, musí banke na predpísanom formulári oznámiť tento osobitný účet. Pritom podnikateľ prehlasuje, že na danom účte sa realizujú výlučne transakcie oslobodené od transakčnej dane.

Iné podnikateľské účty, ktoré slúžia na podnikanie a vzťahuje sa na ne transakčná daň, nie je potrebné nahlasovať. Banka ich automaticky pokryje svojim IT systémom, ktorý bude z účtu strhávať transakčnú daň za realizované prevody.

Ak bude mať živnostník bežný účet pre fyzické osoby – nepodnikateľov, ale bude ho chcieť využívať ako podnikateľský účet, mal by tento účet banke nahlásiť. A ako bolo spomenuté vyššie, aj sám si vypočítať daň.

Koho sa daň dotkne najviac?

Transakčná daň postihne podľa Búlika každého podnikateľa a spoplatní prevody dodatočnou daňou, čo plošne podnikateľom zvýši náklady. Vyhnúť sa transakčnej dani dá len dvoma spôsobmi.

A to pri hotovostných platbách a pri úhradách kartou cez platobnú bránu. To znamená, že v najlepšej pozícii sú podnikatelia, ktorí dominantne pracujú s hotovosťou. Ak podnikateľ väčšinu platieb prijíma v hotovosti a zároveň za odoberaný tovar či dodané služby platí hotovostne, vyhne sa dodatočnému zdaneniu v podobe transakčnej dane.

Teoretickým riešením je podľa analytika zriadenie platobnej brány, ktorá umožňuje hradiť faktúry kartou. „Finančne to však nevychádza, keďže všetky platobné brány v ponuke slovenských bánk a takisto aj drvivá väčšina globálnych online brán vyžaduje od podnikateľa poplatky, ktoré sú vyššie ako sadzba transakčnej dane,“ skonštatoval Búlik.

To znamená, že podnikateľ by v snahe vyjsť v ústrety svojim klientom a ušetriť im transakčnú daň musel sám platiť poplatky. A ani keby tieto poplatky chcel preniesť na klientov, ekonomicky to nevychádza ako lepšie riešenie. „Preto nepredpokladám, že touto cestou sa vydá veľa podnikateľov,“ uzavrel analytik.