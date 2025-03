Bezkontaktné platby podnikateľov budú možné už aj cez iPhone, služba Tap to Pay prichádza na Slovensko

Global Payments s.r.o., spoločný podnik Global Payments a Slovenskej sporiteľne, oznámil zavedenie funkcie Tap to Pay na iPhone pre obchodníkov na Slovensku. Táto služba umožňuje prijímať bezkontaktné platby prostredníctvom aplikácie „GP tom“ na iOS bez potreby ďalšieho hardvéru alebo platobného terminálu.

Platba sa dokončí pomocou technológie NFC

Tap to Pay na iPhone umožňuje obchodníkom prijímať všetky formy bezkontaktných platieb, vrátane kreditných a debetných kariet, Apple Pay a iných digitálnych peňaženiek. Platba sa dokončí bezpečne pomocou technológie NFC, pričom Apple neukladá čísla kariet ani informácie o transakciách na svoje servery.

„Pridanie funkcie Tap to Pay na iPhone pomáha obchodníkom efektívnejšie používať riešenie na prijímanie bezkontaktných platieb a zároveň ponúkať svojim zákazníkom širší výber služieb,“ povedal Tomáš Furinda z Global Payments.

Kto službu ocení?

Služba je užitočná napríklad pre taxikárov, menšie reštaurácie s rýchlym občerstvením, živnostníkov a ďalších mobilných obchodníkov. Obchodníci môžu prijímať bezkontaktné platby na akomkoľvek modeli iPhone XS alebo novšom s najnovšou verziou iOS.

Podľa prieskumu Ipsos z minulého roka, 9 z 10 zákazníkov vníma platbu kartou ako rýchlejšiu a 8 z 10 ako bezpečnejšiu. Len 19 % Slovákov zostáva verných hotovosti, pričom 81 % preferuje platbu kartou v samoobslužných zariadeniach. „Využívanie hotovosti medzi našimi klientami v čase stráca na popularite,“ povedal analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák.

Výbery z bankomatov tvorili v roku 2019 takmer 56 % objemu transakcií kartami, v minulom roku to bolo už menej než 44 %. Do popredia vystupujú práve platby kartou. „Technologické novinky Slovákom nie sú cudzie,“ doplnil Horňák.

Funkcia Apple Tap to Pay bola prvýkrát spustená v USA v roku 2022. Hneď sa stala populárnou a začala sa šíriť do sveta. Spoločnosť Apple koncom októbra 2024 informovala, že službu Tap to Pay rozširuje do piatich nových krajín Európy, a to do Rakúska, Česka, Írska, Rumunska a Švédska. Keďže sa táto služba stala dostupnou v susednom Česku a Rakúsku, bolo len otázkou času, kedy ju Apple sprístupní aj Slovákom.

Ako na to?

Obchodník si musí zriadiť službu u banky či iného obchodníka, ktorý prevádzkuje danú službu (u nás Global Payments).

Obchodník sa zaregistruje v Apple Business Register a prihlási sa vo svojom iPhone pod vlastným Apple ID firmy (Apple účet).

V iPhone si ďalej aktivuje nainštalovanú aplikáciu Tap to Pay a spustí platobný terminál.

Obchodník zadá sumu a zákazník ju zaplatí priložením zariadenia, platba je prostredníctvom NFC technológie.

Kto službu môže využívať?

Apple Tap to Pay je určená len pre obchodníkov a živnostníkov, nie pre bežných používateľov.

Aký je rozdiel medzi Tap to Pay a Apple Pay?

Funkcia Apple Pay je určená pre všetkých používateľov iPhonu. Pomocou Apple Pay vo svojom iPhone môžete bezkontaktne platiť v obchodoch, či reštauráciách.

Podmienkou je nainštalovaná ďalšia aplikácia v zariadení Peňaženka (Digital Wallet), do ktorej si ukladáte svoje platobné karty, podobne ako do fyzickej peňaženky. Pri platbe máte na výber, ktorú kartu chcete použiť.

Tap to Pay pre Android a Google zariadenia

Podobná technológia platieb sa začína rozširovať aj na platforme Android, konkrétne služby sa volajú Tap to Pay Android a Tap to Pay Google Pay. Služby fungujú na podobnom princípe, len s podporou operačného systému Android a rovnako využívajú bezkontaktné platby či digitálne peňaženky tretích strán ako sú Google Pay.