Pellegrini má podľa Richtera právo kedykoľvek sa pýtať ministrov, pri konsolidácii by preto nemal byť prekvapený

Prezident SR Peter Pellegrini si kedykoľvek môže zavolať jednotlivých ministrov a žiadať od nich odpovede. Poukázal na to v diskusnej relácii O 5 minút 12 STVR šéf poslaneckého klubu strany Smer-SD Ján Richter. Podľa neho prezident, ktorý má „všetky možnosti“, by nemal byť pri takom dôležitom zákone, ako je konsolidácia verejných financií, prekvapený z jej výšky.
Rozdiel medzi pôvodnými a aktuálnymi číslami
Richter tak reagoval na vyjadrenie hlavy štátu, ktorá pripomenula, že pôvodne sa v súvislosti s konsolidáciou hovorilo o čiastke 600 miliónov eur, pričom v súčasnosti je to 2,7 miliardy eur.
Slováci by pokojne platili vyššie dane, keby politici nekradli a nestavali si haciendy v Chorvátsku, povedal Matovič
„Ak to nepozná pán prezident, tak asi niekto niečo zanedbal,“ vyhlásil Richter s tým, že môže ísť aj o nedobrú komunikáciu. „Aj pán prezident si musí uvedomiť, že tá hĺbka toho problému, toho deficitu, ktorý tu ostal, je tak veľká, že nie je možné, aby bola riešená v priebehu roka/dvoch,“ doplnil koaličný poslanec.
Riziko rastúceho dlhu
Ak by podľa neho koalícia nešla do tak vysokého objemu v rámci konsolidácie, dlh bude narastať. „Teoreticky sme nemuseli robiť nič a v roku 2027 by sme sa dostali na 70 percent,“ dodal Richter s tým, že ak by sa 10 rokov nič nerobilo, dlh by narástol na 100 percent, čo je „grécka cesta“.
Vlna úspor zasiahne aj ministrov, Kamenický im poslal tabuľku, kde majú hľadať peniaze na škrty
Podľa opozičnej poslankyne Simony Petrík (Progresívne Slovensko) prezident niečo zanedbal, ale nebol jediný. Koalícia je podľa nej zároveň z celej konsolidácie nervózna. „A ja sa ani nečudujem, pretože toto sa nedá normálne vysvetliť,“ skonštatovala Petrík. Na ľudí už teraz podľa nej dolieha drahota z prvých dvoch konsolidačných kôl a pribudne aj chudoba. „Aktuálne chudoba na Slovensku postihuje už takmer milión ľudí, to je pätina národa,“ zdôraznila poslankyňa.