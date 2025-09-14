Slováci by pokojne platili vyššie dane, keby politici nekradli a nestavali si haciendy v Chorvátsku, povedal Matovič

Podľa Šalitroša konsolidácia nie je len problémom Slovenska. 
Igor Matovič
Predseda hnutia Slovensko Igor Matovič. Foto: archívne, SITA/Milan Illík
Keby ľudia na Slovensku videli, že sa nekradne, boli by ochotní platiť aj vyššie dane. Skonštatoval to v diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3 líder opozičného hnutia SlovenskoIgor Matovič. Ako prípad uviedol Dánsko, kde sa podľa neho platia najvyššie dane a odvody.

„Ale sú tam ľudia najviac spokojní s fungovaním štátu, lebo vedia, že čo štát vyberie, to sa ľuďom vráti,“ zdôraznil Matovič s tým, že ľudia v Dánsku vidia, že si ministri nestavajú haciendy v Chorvátsku alebo penzióny.

Súčasná vláda chce naopak vyššie dane od ľudí, ktorí podľa opozičného poslanca „vidia denno-denne zlodejiny“. Pripomenul, že súčasnej vláde dramaticky klesla efektívna daňová sadzba. „O 20 percentuálnych bodov ste klesli pri výbere DPH,“ povedal Matovič štátnemu tajomníkovi rezortu investíciíRadomírovi Šalitrošovi.

Podľa Šalitroša konsolidácia nie je len problémom Slovenska. „Celá Európa má problém a celá Európa je v kríze,“ skonštatoval Šalitroš. Zároveň poukázal na rebríček OECD, podľa ktorého je Slovensko deviate najlepšie, pokiaľ ide o daňové zaťaženie. „Sme druhí najlepší, pokiaľ ide o dane na majetok a prví, pokiaľ ide o daň zo zamestnania. Nehovorí sa tam o odvodoch, lebo tam je horšie číslo, lebo to sa oddeľuje,“ dodal Šalitroš.

