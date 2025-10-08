Američania bohatnú, Európania šetria. A čo Slováci? Tí patria medzi najzadlženejších v regióne

Rok 2024 priniesol globálnemu hospodárstvu citeľné oživenie a súkromným domácnostiam rekordný rast bohatstva. Podľa najnovšej Allianz štúdie bohatstva 2025 sa finančné aktíva domácností na celom svete zvýšili o 8,7 percenta, čím dosiahli historické maximum 269 biliónov eur.
Slovenské domácnosti si pritom polepšili ešte o niečo viac. Ich finančný majetok vzrástol o 9 percent. Napriek tomu však Slováci zostávajú medzi najmenej majetnými v regióne a zároveň patria k najzadlženejším.
USA sú dominantné
Najviac z rastu bohatstva ťažia opäť Američania. Ich čistý finančný majetok dosiahol na konci roka 2024 až 311-tisíc eur na osobu, čo je najvyššia hodnota spomedzi všetkých sledovaných krajín. „Rast finančných aktív v USA bol jednoducho enormný. V roku 2024 sa polovica rastu globálnych finančných aktív vytvorila iba v USA,“ uviedol hlavný ekonóm Allianzu Ludovic Subran.
Spojené štáty sa tak podieľali na raste svetového finančného bohatstva 47 percentami za posledné desaťročie, zatiaľ čo Čína prispela 20 percentami a západná Európa len 12 percentami. Za USA nasledujú v rebríčku bohatstva Švajčiari s majetkom 268-tisíc eur na osobu a Singapurčania s 197-tisíc eurami.
Kľúčovým faktorom bohatnutia domácností sa stalo vlastníctvo cenných papierov, najmä akcií. Tie v uplynulých dvoch rokoch rástli takmer dvojnásobným tempom oproti iným formám majetku. V roku 2023 o 11,5 percenta a v roku 2024 o 12 percent.
Zatiaľ čo v Severnej Amerike tvoria cenné papiere až 59 percent finančných portfólií, v západnej Európe len približne 35 percent a na Slovensku dokonca iba 25 percent. Podľa spoluautorky správy Kathrin Stoffelovej práve štruktúra úspor zásadne ovplyvňuje schopnosť domácností zhodnocovať svoj majetok.
Dáta potvrdzujú rast úspor Slovákov
„Porovnanie medzi USA a Nemeckom je veľmi poučné. Nemecké domácnosti dosiahli za poslednú dekádu rast finančných aktív porovnateľný s USA, no úplne odlišným spôsobom. Šetrili viac, no zhodnotenie ich majetku bolo oveľa slabšie,“ vysvetlila Stoffelová.
Slováci sa svojím správaním podobajú skôr na Nemcov. Ich finančný majetok rástol v priemere o 7,2 percenta ročne, pričom nové úspory stúpli o 5,6 percenta, ale zhodnotenie majetku bolo len 17 percent.
Európske domácnosti patria medzi najsporivejšie na svete, ich peniaze pritom často „spia“
Kým Američania dokážu viac zarábať prostredníctvom investícií, slovenské domácnosti zostávajú konzervatívne. Spoliehajú sa najmä na bankové vklady a poistenie. V roku 2024 tvorili vklady až 46 percent ich finančného majetku, cenné papiere 25 percent a poistenie s dôchodkami 22 percent.
Silný rast úspor na Slovensku potvrdzujú aj dáta. Nové úspory slovenských domácností vzrástli medziročne o 57 percent na 6,2 miliardy eur, čo je druhý najvyšší výsledok od pandémie v roku 2021. Najväčší záujem bol o poistné a dôchodkové produkty, ktoré dosiahli rekordný rast 17,6 percenta, teda najrýchlejšie tempo od globálnej finančnej krízy. Cenné papiere zaznamenali rast 12,4 percenta, zatiaľ čo bankové vklady len 4,3 percenta.
Záväzky prevyšujú čistý majetok
Aj napriek zlepšeniu zostávajú slovenské domácnosti v európskom kontexte medzi skromnejšími. V rebríčku finančného bohatstva si síce Slovensko polepšilo o dve miesta na 39. priečku, ale stále výrazne zaostáva za Českou republikou. Priemerný Slovák má čistý finančný majetok vo výške 10 580 eur, zatiaľ čo priemerný Čech viac ako 34 700 eur.
Okrem nižšieho bohatstva je problémom aj vysoká zadlženosť. Priemerné dlhy Slovákov dosahujú 10 960 eur, čo znamená, že záväzky prevyšujú ich čistý finančný majetok. Napriek tomu, že rast dlhov sa v roku 2024 spomalil na 3,8 percenta, najnižšiu úroveň za viac než dve desaťročia, Slovensko má stále najvyšší dlhový pomer v regióne, keď dlh domácností predstavuje 46 percent HDP.
Aj keď Slováci bohatnú, stále majú pred sebou dlhú cestu k finančnej vyspelosti západnej Európy. Konzervatívny prístup k investovaniu, závislosť od bankových vkladov a vysoké zadlženie ich brzdia v rýchlejšom zhodnocovaní majetku. Ako však naznačuje správa Allianzu, rast finančnej gramotnosti a postupné otváranie sa investičným produktom by mohli v budúcnosti túto dynamiku zmeniť.