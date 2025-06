Opozícia kritizuje zrušenie 17. novembra, hovoria o vymazaní Nežnej revolúcie aj komunistickej konsolidácii - VIDEO

Pohrobkovia komunistického režimu si vybrali 17. november, aby ošklbali ľudí. Vyhlásil to poslanec Július Jakab (hnutie Slovensko), ktorý tak reagoval na návrh na zrušenie 17. novembra ako sviatku pracovného pokoja z dôvodu nahradiť výpadok z príjmov štátneho rozpočtu na rok 2025 s cieľom zabezpečiť úspešný priebeh nevyhnutnej konsolidácie verejných financií.

Ako zdôraznil, ide o sviatok, keď sa oslavuje pád komunizmu a hrdinstvo ľudí, ktorí aj napriek nástrahám komunistického režimu vyšli do ulíc, nebáli sa povedať svoj názor a bojovať o slobodnú krajinu.

„Tento sviatok, ktorý bol dňom pracovného pokoja, bude zrušený. Mohli si vybrať akýkoľvek iný. Nevybrali si ho, pretože je to pre nich symbol,“ podotkol Jakab a pripomenul Pavla Pašku, ktorý sa kedysi vyjadril, že počas 17. novembra kachličkoval kúpeľňu, či predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD), ktorý sa vyjadril, že si 17. november ani nevšimol.

Fico „zatiahol ručnú brzdu“

Podľa predsedu poslaneckého klubu hnutia Slovenska Michala Šipoša Fico „zatiahol ručnú brzdu“ dohodou v koalícii na obmedzení transakčnej dane výmenou za zrušenie jedného voľného dňa.

„Ak by Robert Fico nedohodol v koalícii zrušenie voľného dňa a neustúpil by v čiastočnom zrušení transakčnej dane, zažil by dnes pri hlasovaní v parlamente hanbu,” povedal Šipoš, podľa ktorého je dobrým signálom, že má koalícia nezhody a začína sa to premiérovi rúcať pod rukami.

Šipoš zdôraznil, že súčasná vláda berie od prvého dňa ľuďom benefity a neplní sľuby. Jakab doplnil, že predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko síce podal návrh na čiastočné zrušenie transakčnej dane, no pre ľudí nič nevyriešil, pretože výmenou za to musel súhlasiť s Ficom a predsedom Hlasu-SD Matúšom Šutajom Eštokom, že sviatok 17. novembra nebude dňom pracovného pokoja.

Znova trestajú ľudí

„Vládna moc sa rozhodla na Deň boja za slobodu a demokraciu nahnať ľudí do práce. Znova trestajú ľudí, berú im deň voľna a nešetria sami na sebe,” dodal Jakab.

Poslanec Rastislav Krátky (hnutie Slovensko) doplnil, že premiér nemá vzťah k demokracii a nerozumie jej hodnotám. „Fico je kotvou, ktorá nás chce držať v minulosti a smeruje nás ku krajinám, ktoré si slobodu a demokraciu nevážia,“ dodal Krátky.

Fico chce podľa Gröhlinga vymazať Nežnú revolúciu

Zrušenie 17. novembra ako sviatku pracovného pokoja kritizuje aj predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling. Fico chce podľa neho vymazať Nežnú revolúciu. „Zruší sviatok 17. novembra, aby poslal ľudí do práce a štát mal z nich peniaze. Dôvod? Fico nechce šetriť na sebe, na vláde, na kšeftoch Eštoka a Kaliňáka,“ vyhlásil Gröhling.

Ako doplnil, po mesiacoch tlaku opozície, ekonómov a už aj predsedu národniarov Danka musel premiér priznať, že transakčná daň je hlúposť. „Zúfalo sa pýtal na tlačovke, kde zoberieme 700 miliónov na zrušenie transakčnej dane. Všetky zdroje som mu vymenoval. Znamenalo by to ale stopku predraženým nákupom Eštoka či Kaliňáka, adresnú energopomoc či zrušenie ministerstva športu. Raz-dva nazbieraných 700 miliónov,“ zdôraznil predseda SaS.

Fico však podľa neho nechcel šetriť na sebe a namiesto toho zruší sviatok 17. novembra, keď si verejnosť pripomína koniec totality a komunizmu. „Pán Fico, môžete rušiť 17. november, môžete utekať z tlačoviek, neodpovedať verejnosti a cenzurovať médiá. Názor ľudí nezastavíte. A ak aj 17. novembra bude pracovný deň, večer sa mnohí zídeme na námestiach a pripomenieme si deň a hodnoty, na ktoré ste vy úplne zabudli,“ odkázal Gröhling premiérovi.

Tlak opozície podľa Šimečku funguje

Predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka je názoru, že tlak opozície funguje. „Ale Ficova vláda nevie ani základné veci spraviť poriadne. Transakčná daň bude zúžená, ohlásili to predsedovia Smeru, Hlasu a SNS. Všetci však vieme, že túto hlúpu daň treba úplne zrušiť. Dusí ekonomiku, drobných živnostníkov aj veľké podniky, je totálne chaotická a nezmyselná,“ uviedol Šimečka s tým, že Fico síce priznal čiastočnú kapituláciu, no nezaprel v sebe autoritára.

„Výpadok príjmu chce kompenzovať rušením dňa pracovného pokoja, a neomylne si vybral práve 17. november. Toto je jeho mentálny svet. Nešetriť na sebe, obrať ľudí, a popierať odkaz demokracie a slobody,“ uviedol Šimečka.

17. november sa stal obeťou komunistickej konsolidácie

Poslankyňa Veronika Remišová (Za ľudí) sa vyjadrila, že 17. november sa stal obeťou komunistickej konsolidácie. Predseda vlády sa tak podľa jej slov rozhodol pre ďalší útok na slobodu a demokraciu.

„Fico sa mohol rozhodnúť konsolidovať na tisíc rôznych spôsobov. Mohol zrušiť doživotné renty, zmraziť politikom platy, znížiť si paušálne náhrady, vďaka ktorým jeho ministri zarábajú 11-tisíc eur mesačne, mohol zrušiť nadbytočných štátnych tajomníkov, ktorých je 36 a každý z nich zarába viac ako 6 000 eur mesačne plus bohaté odmeny. Mohli šetriť tým, že budú menej kšeftovať a kradnúť na predražených počítačoch, policajných košeliach, luxusných limuzínach. No on si vybral, že bude šetriť tak, že zruší 17. november – Deň boja za slobodu a demokraciu,“ uviedla Remišová s tým, že premiér si mohol vybrať akýkoľvek iný deň, no vybral si práve ten, ktorý je symbolom slobody a demokracie.

„Slobody a demokracie, ktoré zo srdca nenávidí, ktoré pre neho stelesňujú to, čím pohŕda zo všetkého najviac,“ vyhlásila poslankyňa s tým, že 17. november pre Fica nikdy nič neznamenal.

Pre Fica to bol deň porážky

„Na 17. novembra sa v Smere kachličkovalo, snemovalo, behalo sa po hrádzi, ale Fico nikdy 17. november neoslavoval. Pre neho to nebol deň víťazstva. Pre neho to bol deň porážky toho, čomu celý život ako komunista veril. Deň porážky totality, jedného názoru, jednej strany, falošnej rovnosti, kde niektorí boli rovnejší,“ zdôraznila Remišová, podľa ktorej sa predseda vlády mstí všetkým, ktorí demokraciu aj za cenu veľkých obetí vybojovali.

„Urobíme všetko pre to, aby sme po vláde Fica vrátili tomuto sviatku dôstojnosť, ktorú si zaslúži,“ dodala poslankyňa s tým, že Fico chce obetu tisícok ľudí vymazať. „No nepodarí sa mu to. Slovensko je silnejšie, ako jeden „birmovaný“ komunista,“ uzavrela Remišová.