Dankov návrh zrušiť transakčnú daň pre živnostníkov a malých podnikateľov prešiel do druhého čítania

Parlament posunul do druhého čítania Dankovu novelu zákona o dani z finančných transakcií, ktorej cieľom je znížiť administratívnu a daňovú záťaž najmenších podnikateľov.

Podľa návrhu by sa z pôsobnosti zákona vypustili fyzické osoby – podnikatelia a zaviedla by sa výnimka pre právnické osoby a organizačné zložky zahraničných osôb s ročnými príjmami do 100-tisíc eur. Za tento návrh hlasovalo 146 poslancov a jeden poslanec nehlasoval, nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania.

Výrazná administratívna záťaž

Zdanenie finančných transakcií v súčasnosti podľa Andreja Danka (SNS) zaťažuje aj najmenších podnikateľov, ktorí sú často jedinými zamestnancami a správcami vlastnej agendy.

Pre túto skupinu subjektov podľa neho znamená zavedenie transakčnej dane nielen dodatočné finančné náklady, ale aj výraznú administratívnu záťaž. Pre právnické osoby sa stanovuje hranica zdaniteľných príjmov 100-tisíc eur, pod ktorou daňová povinnosť nevzniká.

Novela by odbremenila asi 403-tisíc fyzických osôb – podnikateľov

Návrh reaguje na pripomienky podnikateľskej verejnosti a praktické skúsenosti s aplikáciou zákona. Výnimky majú odbremeniť subjekty s najnižšou ekonomickou výkonnosťou a najvyššou citlivosťou na externé náklady. Mechanizmus preverovania splnenia podmienky výšky príjmu sa podľa návrhu zabezpečí predložením daňového priznania. Ak subjekt nepredloží doklady, automaticky sa zaradí medzi daňovníkov.

Podľa odhadov by novela odbremenila približne 403-tisíc fyzických osôb – podnikateľov a 22-tisíc právnických osôb s príjmom do 100-tisíc eur ročne. Výpadok verejných príjmov sa odhaduje na 35 až 50 miliónov eur ročne, čo je podľa Danka v porovnaní s celkovým výnosom dane marginálne. Návrh však podľa neho má pozitívny efekt na podnikateľské prostredie, keďže znižuje bariéry vstupu do podnikania a eliminuje neprimerané zaťaženie najmenších subjektov.