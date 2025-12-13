Nezmenený rating Slovenska potvrdila aj agentúra Moody’s, očakáva zlepšenie ekonomickej dynamiky

Agentúra Moody’s v rámci periodického hodnotenia potvrdila Slovenskej republike nezmenený rating na úrovni A3 so stabilným výhľadom. Informovalo o tom ministerstvo financií s tým, že ide priaznivú správu, ktorá prichádza v období zvýšenej globálnej neistoty, spomalenia rastu našich najväčších obchodných partnerov a napätých medzinárodných obchodných a politických vzťahov. Slovenskej republike nedávno potvrdili nezmenené ratingy aj prestížne medzinárodné agentúry Standard & Poor’s a Fitch Ratings.
Zlepšenie dynamiky Slovenska
Agentúra Moody’s vo svojej stručnej správe reflektuje konsolidačné úsilie vlády, prínos členstva v Európskej únii a v eurozóne, vysoký HDP na obyvateľa a históriu robustného trendu rastu. Makroekonomický a fiškálny vývoj je podľa agentúrnych analytikov v súlade s ich očakávaniami.
„Stabilný výhľad odráža vyvážené riziká na úrovni A3. Riziká poklesu fiškálnych ukazovateľov Slovenska sú zmiernené solídnou schopnosťou obsluhovať a riadiť dlh,“ uvádza agentúra. Moody’s vo svojom hodnotení očakáva postupné zlepšovanie ekonomickej dynamiky Slovenska.
Odhaduje, že rast reálneho HDP sa bude postupne oživovať a do roku 2027 dosiahne 1,5 percenta, pričom rast má byť podporený silnejším domácim dopytom a spustením výroby novej automobilky na východnom Slovensku, čo významne prispeje k exportnej výkonnosti Slovenska. Agentúra pripomína, že napriek pretrvávajúcim rizikám prepojenia slovenskej ekonomiky s nemeckým priemyslom má Slovensko silné predpoklady pokračovať v lákaní nových investorov.
Ekonomický protivietor
„Riziká vyplývajúce z úzkej integrácie ekonomiky do nemeckých výrobných sietí a z vysokého stupňa otvorenosti obchodu sú do istej miery vyvážené schopnosťou Slovenska prilákať nové zahraničné investície,“ píše agentúra vo svojej správe.
„Máme silný ekonomický protivietor, naši najväčší obchodní partneri sú na hrane recesie, cítime riziká obchodných vojen a dopady ciel zo strany USA a do toho všetkého musíme ozdravovať verejné financie, pretože nám ich vlády medzi rokmi 2020 až 2023 nechali v najhoršom stave v celej Európskej únii. To, že sa nám darí držať ratingy, je dôkazom, že vláda Slovenskej republiky riadi verejné financie zodpovedne,“ zhodnotil potvrdenie ratingu minister financií Ladislav Kamenický.
Dodal, že medzinárodné ratingy sú pre Slovensko kľúčové, pretože ovplyvňujú jeho reputáciu na finančných trhoch, výšku nákladov na financovanie štátu a celkovú dôveru investorov.