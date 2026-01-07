Ruská ekonomika sa zastavuje. Vojna tlačí Putinovo hospodárstvo do stagnácie

Ruská ekonomika sa po rokoch umelo udržiavaného rastu dostáva na hranicu stagnácie. Najnovšie údaje naznačujú, že hospodársky model, ktorý Moskva využívala počas vojny, sa vyčerpal a prestáva fungovať.
Ako informovalo ukrajinské Centrum pre boj proti dezinformáciám na platforme Telegram, koncom roka 2025 bol zaznamenaný najnižší rast ruského hrubého domáceho produktu od roku 2023. Tento vývoj je jasným signálom, že ruské hospodárstvo prakticky prestáva rásť.
Ruská ekonomika sa dostane zo stavu prehriatia, prepadá sa v dôsledku vojny aj západných sankcií
Podľa údajov Ministerstva hospodárskeho rozvoja Ruskej federácie dosiahol medziročný rast HDP v novembri 2025 len 0,1 percenta. „Ide o najhorší ukazovateľ od začiatku roka 2023 a de facto signál, že ekonomika vstupuje do stagnácie,“ uvádza sa v správe centra.
Negatívny trend potvrdzujú aj údaje z priemyslu. Ruská priemyselná výroba sa po prvýkrát za deväť mesiacov prepadla do mínusu, konkrétne -0,7 %. Ústredný štatistický úrad pritom zdôraznil, že nejde o sezónny výkyv. Práve priemysel totiž v uplynulých rokoch tvoril základ tzv. „vojnového rastu“, ktorý formálne udržiaval ekonomiku v rokoch 2023 a 2024.
Zhoršujúcu sa situáciu si začínajú všímať dokonca aj analytici lojálni Kremľu. Tí upozorňujú na prudký nárast rizika recesie už v priebehu tohto roka. Podľa ich hodnotenia sa vyčerpal model založený na masívnom prečerpávaní rozpočtových prostriedkov, nahrádzaní dovozu domácou produkciou a nútenom úverovaní ekonomiky.
Vojenský analytik: Rusi narazili na strop, Ukrajinu neporazia a zima to len potvrdí
Centrum pre boj proti dezinformáciám vidí v tomto vývoji priamy dôsledok pokračujúcej vojny. Upozorňuje, že čím dlhšie bude Moskva konflikt naťahovať, tým vážnejšie budú hospodárske následky.
„Ruská vláda zámerne pokračuje vo svojej agresii, aj keď ekonomický základ pre to už nie je dostatočný. Ruská ekonomika sa dostáva do slepej uličky,“ konštatuje centrum a dodáva, že ignorovanie reality zo strany Kremľa len prehĺbi budúce škody.