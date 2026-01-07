Slovenský investičný trh získava nového hráča, Patria Finance otvára pobočku v Bratislave

Slovenský investičný trh získava nového hráča. Firma Patria Finance, ktorá sa venuje online investovaniu v Česku, vstupuje na Slovensko otvorením pobočky v Bratislave. Pre domácich investorov to znamená širší prístup ku globálnym kapitálovým trhom, modernej obchodnej platforme v slovenskom jazyku, lokálnej podpore aj systematickému investičnému vzdelávaniu. V čase rastúceho záujmu o investovanie ide o krok, ktorý môže zvýšiť konkurenciu aj kultúru investovania na slovenskom trhu.
Logický krok
Patria Finance prichádza s ambíciou osloviť najmä dlhodobých investorov a ponúknuť im komplexné služby priameho investovania. Slovenskí klienti získajú prístup k desiatkam tisíc investičných nástrojov. Od akcií, ETF fondov a dlhopisov až po meny, komodity, kryptomeny či deriváty na hlavných svetových burzách vrátane USA, západnej Európy a regiónu strednej a východnej Európy. Spoločnosť stavia na vlastnej webovej a mobilnej aplikácii, ktorá prešla nedávnym redizajnom.
„Vstup na slovenský trh je pre Patriu ďalším logickým krokom v našej stratégii rastu v stredoeurópskom regióne,“ uviedol generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Patria Finance Richard Podpiera. Zároveň zdôraznil, že cieľom firmy nie je len technologická dostupnosť investovania, ale aj dôraz na odbornosť a bezpečnosť správy investícií.
Založenie účtu
Dôležitým prvkom vstupu na slovenský trh je lokalizácia služieb. Patria ponúka slovenské jazykové prostredie aplikácie, lokálnu klientsku podporu a možnosť kombinovať online investovanie s osobným kontaktom. Účet si môžu investori založiť plne digitálne v priebehu niekoľkých minút, no vďaka spolupráci so slovenskou ČSOB majú k dispozícii aj osobný servis na pobočkách banky po celom Slovensku.
Na čele slovenskej pobočky stojí Eva Jahelka Filipp, dlhodobo známa expertka na finančnú gramotnosť a vzdelávanie. Podľa nej má vstup Patrie potenciál zmeniť spôsob, akým Slováci vnímajú investovanie. „Naším cieľom je byť bližšie ku klientom a ponúknuť im jednoduchší prístup k investovaniu. Či už osobne na pobočkách ČSOB, alebo pohodlne online,“ hovorí Eva Jahelka Filipp.
Firma Patria Finance na českom trhu vznikla v roku 1994. Pred dvoma rokmi vstúpila do Maďarska, kde za ten čas viac ako strojnásobila počet aktívnych klientov, a pripravuje ďalšiu expanziu na trhoch regiónu strednej a východnej Európy. Na Slovensku doteraz obsluhovala tisíce aktívnych klientov, a to cezhranične z Českej republiky. Spoločnosť je súčasťou skupiny ČSOB a spolu so slovenskou ČSOB patrí do medzinárodnej finančnej skupiny KBC, ktorá jej zverila poskytovanie brokerských služieb v strednej a východnej Európe.