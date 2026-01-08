Finančný cyklus na Slovensku sa postupne oživuje, opatrný prístup však podľa NBS odôvodňujú viaceré faktory

Finančný cyklus na Slovensku pokračuje v postupnom oživovaní, no bez náznakov nadmerného prehrievania či rastu systémových rizík. Vyplýva to z decembrového komentára Národnej banky Slovenska (NBS), ktorý hodnotí vývoj finančného sektora v treťom štvrťroku 2025.
Kľúčovým motorom obnovy sa stal úverový trh, kde dopyt po financovaní podporili najmä postupne klesajúce úrokové sadzby a priaznivejší sentiment na trhu bývania.
Zvýšenie cien nehnuteľností
Rast úverov sa prejavil tak v segmente domácností, ako aj podnikov, hoci pri firmách sa jeho tempo v porovnaní s predchádzajúcimi štvrťrokmi mierne spomalilo. Spolu s úverovou aktivitou sa opäť zvýšili aj ceny nehnuteľností, avšak dynamika ich rastu už nedosahuje hodnoty zo začiatku roka. Po predchádzajúcom období tlmenia sa zadlženosť súkromného sektora vrátila na úroveň približne 60 percent hrubého domáceho produktu, čo podľa centrálnej banky zodpovedá ekonomickým fundamentom.
Ekonomika si pritom udržiava opatrné tempo rastu a zatiaľ nevytvára tlak na vznik nových finančných nerovnováh. NBS zdôrazňuje, že poskytovanie úverov aj rast zadlženosti zostávajú v súlade s vývojom disponibilných príjmov domácností, tržieb podnikov a celkového výkonu hospodárstva. Kvalita úverového portfólia sa nemení k horšiemu a nové úvery nevykazujú zvýšenú mieru rizika. Podiel hypoték s pomerom splátok k príjmu blízkym regulačnému limitu alebo nad ním pokračuje v postupnom poklese a miery zlyhaných úverov sa držia blízko historických miním.
Priaznivá situácia
Z pohľadu stability bankového sektora zostáva situácia priaznivá. Banky si udržiavajú dostatočnú kapitálovú primeranosť, tvoria opravné položky na dlhodobo štandardnej úrovni a dosahujú stabilnú ziskovosť. Aj keď je rizikovosť úverového portfólia v porovnaní s obdobím extrémne nízkych úrokových sadzieb vyššia, súvisí to najmä s aktuálnou úrovňou zadlženosti domácností a nižším krytím dlhu príjmami podnikov, nie so zhoršením kvality nových úverov.
V tomto kontexte Národná banka Slovenska nevidí dôvod na zmenu proticyklického kapitálového vankúša. „Pri nastúpenom trende zotavovania finančného cyklu sa nateraz neobjavujú riziká, ktoré by si vyžadovali úpravu proticyklického kapitálového vankúša,“ uviedla centrálna banka. Zachovanie jeho súčasnej úrovne však nevyplýva len z aktuálneho stavu úverového trhu, ale aj z pretrvávajúcej neistoty v externom prostredí.
Opatrný prístup
Hoci sa časť obchodných taríf dočasne znížila alebo pozastavila a obavy z ich okamžitých negatívnych dosahov na svetový obchod sa zmiernili, riziko ich opätovnej eskalácie pretrváva. K tomu sa pridáva geopolitická neistota, ktorá vytvára tlak na verejné financie, ako aj domáce výzvy spojené s pokračujúcou konsolidáciou verejných rozpočtov a so štrukturálnymi slabinami slovenskej ekonomiky. Práve tieto faktory podľa NBS odôvodňujú opatrný prístup v makroprudenciálnej politike.
Centrálna banka zároveň neočakáva potrebu meniť proticyklický kapitálový vankúš ani v nasledujúcom štvrťroku. Oživenie finančného cyklu by malo pokračovať, no pravdepodobne pomalším tempom.
Naznačuje to kombinácia len mierneho ekonomického rastu, oslabeného ekonomického sentimentu v posledných mesiacoch a zvýšenej neistoty v domácom aj globálnom prostredí. Kapitálové požiadavky pritom podľa NBS nepredstavujú prekážku pre úverovanie ekonomiky, keďže banky disponujú dostatočným voľným kapitálom na podporu rastu aj na zvládnutie existujúcich rizík.