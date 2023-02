Minimálne dôchodky sa od júla rozmrazia, suma sa bude určovať staronovým spôsobom

Minimálne dôchodky sa od júla tohto roka rozmrazia. Suma minimálnej penzie sa bude určovať staronovým spôsobom. Pre ľudí, ktorí počas života nadobudli 30 rokov dôchodkového poistenia, minimálny dôchodok bude opäť dosahovať 136 % zo sumy životného minima.

Suma minimálnej penzie sa bude zvyšovať za každý ďalší rok dôchodkového poistenia o 2 percentuálne body a od 40 rokov o 3 percentuálne body. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení od nezaradených poslancov NR SR zoskupených okolo Petra Pellegriniho, ktorú podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Spôsobí to pomalší rast dôchodkov

Novelou zákona sa tiež predlžuje obdobie, za ktoré sa pri výpočte valorizácie penzií zohľadňuje tzv. medziročná dôchodcovská inflácia, zo šiestich na deväť mesiacov predošlého roka.

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť však upozornila na to, že tento krok spôsobí pomalší rast dôchodkov v rokoch 2024 až 2026. Dôvodom je, že v čase klesajúcej inflácie je priemerná inflácia za prvých deväť mesiacov roka nižšia ako za prvých šesť mesiacov roka.

Dôchodca s mediánovým starobným dôchodkom vo výške 518 eur mesačne by tak mal v budúcom roku príjmy nižšie približne o 5 eur v porovnaní so situáciou bez legislatívnej zmeny. Tento pokles by do roku 2026 stúpol na 8 eur mesačne.

Hlas už pripravuje pozmeňovák

Strana Hlas-SD na túto kritiku reagovala tým, že k novému mechanizmu zvyšovania dôchodkov pripravuje pozmeňujúci návrh.

„Do zákona vložíme prechodné ustanovenie, na základe ktorého sa k 1. januáru 2024 dôchodky zvýšia podľa výhodnejšej alternatívy. Teda buď sa použije šesťmesačné, alebo deväťmesačné obdobie dôchodcovskej inflácie,” uviedol podpredseda strany Hlas-SD Erik Tomáš.

RRZ je proti aktivácie mimoriadnej valorizácie

Prezidentkou podpísaná novela zákona zavádza aj zvyšovanie dôchodkov počas roka v prípade, ak dôchodcovská inflácia stúpne o viac ako 5 percent. Tento postup sa však nepoužije v poslednom štvrťroku.

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť však tvrdí, že v najbližších troch rokoch by sa na Slovensku mimoriadna valorizácia dôchodkov nemala aktivovať. Vychádza pritom z aktuálnych makroekonomických prognóz, podľa ktorých by sa rast cien na Slovensku mal postupne spomaľovať.

Kumulatívny rast inflácie od poslednej valorizácie, teda od 1. januára, by totiž nemal do konca júna v žiadnom z rokov 2024 až 2026 presiahnuť hranicu 5 %, čo je hranica pre mimoriadnu valorizáciu dôchodkov.