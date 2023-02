Mimoriadna valorizácia dôchodkov by sa v najbližších troch rokoch nemala aktivovať, RRZ poukázala na systémový nedostatok

V najbližších troch rokoch by sa na Slovensku nemala aktivovať mimoriadna valorizácia dôchodkov. Tvrdí to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ). Vychádza pritom z aktuálnych makroekonomických prognóz, podľa ktorých by sa rast cien na Slovensku mal postupne spomaľovať.

Kumulatívny rast inflácie od poslednej valorizácie, teda od 1. januára, by totiž nemal do konca júna v žiadnom z rokov 2024 až 2026 presiahnuť hranicu 5 %, čo je hranica pre mimoriadnu valorizáciu dôchodkov.

Jeden systémový nedostatok

Nastavenie mimoriadnej valorizácie pritom podľa RRZ obsahuje aj systémový nedostatok, ktorý výrazne obmedzuje jej fungovanie v časoch silného inflačného šoku, akým bol napríklad rok 2022. Dôvodom je jej spúšťanie vo väzbe na vývoj inflácie od mesiaca poslednej valorizácie namiesto posledného mesiaca, ktorý sa použil vo výpočte poslednej valorizácie.

„Vytvára sa tak približne trojmesačné okno medzi cenovým nárastom o 5 a viac percent a valorizáciou dôchodkov, v ktorom ďalší rast cien nebude zohľadnený pre ďalšiu mimoriadnu valorizáciu,“ upozorňuje rozpočtová rada.

Predĺžením obdobia, za ktoré sa inflácia zohľadňuje do výpočtu štandardnej valorizácie, by v porovnaní so súčasnosťou mali dôchodky rásť pomalšie v každom roku obdobia 2024 až 2026. Dôvodom je, že v čase klesajúcej inflácie je priemerná inflácia za prvých deväť mesiacov roka nižšia ako za prvých šesť mesiacov roka.

Dôchodca s mediánovým starobným dôchodkom vo výške 518 eur mesačne tak bude mať v budúcom roku príjmy nižšie približne o 5 eur v porovnaní so situáciou bez legislatívnej zmeny. Tento pokles do roku 2026 narastie na 8 eur mesačne.

Niektorých dôchodcov sa zmeny netýkajú

Zmeny vo valorizácii sa netýkajú dôchodcov s nárokom na doplatok do minimálneho dôchodku. Vďaka opätovnému naviazaniu minimálneho dôchodku na rast životného minima sa ich príjmy začnú zvyšovať od júla 2023, po dva a pol roku zmrazenia.

Počet dôchodcov s nárokom na minimálny dôchodok by však mal podľa rozpočtovej rady počas najbližších rokov výraznejšie klesnúť. Mnohým penzistom totiž stúpne ich riadny dôchodok nad minimálny, a teda význam minimálneho dôchodku sa zníži aj napriek jeho rozmrazeniu.

Parlamentom schválené opatrenia môžu podľa rozpočtovej rady znížiť výdavky Sociálnej poisťovne na dôchodky v rokoch 2024 až 2026 od 93 miliónov eur až po 148 miliónov eur.

„V prípade inflačného šoku môže aktivácia mimoriadnej valorizácie priniesť dodatočné výdavky v dotknutých rokoch,“ dodáva RRZ.