Poistka v zákone má zabezpečiť, aby sa rast dôchodkov pre úpravu systému valorizácie nespomalil

Rast dôchodkov sa pre úpravu systému valorizácie 1. januára 2024 podľa strany Hlas-SD určite nespomalí. Zabezpečiť to má poistka v zákone.

Výhodnejšia alternatíva

„Do zákona vložíme prechodné ustanovenie, na základe ktorého sa k 1. januáru 2024 dôchodky zvýšia podľa výhodnejšej alternatívy. Teda buď sa použije šesťmesačné, alebo deväťmesačné obdobie dôchodcovskej inflácie,” uviedol v tlačovej správe podpredseda strany Hlas-SD Erik Tomáš.

Vo všeobecnosti je podľa Tomáša dlhšie obdobie pre stanovenie valorizácie dôchodkov presnejšie a pružnejšie a na tomto systéme je zhoda aj s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny. „Situácia seniorov by vyzerala inak, keby parlament schválil návrh Hlasu na mimoriadnu valorizáciu dôchodkov od 1. júla tohto roka. Bývalá vládna koalícia ho však nepodporila,” uzatvára Tomáš.

Klesajúca inflácia a valorizácia

Predĺžením obdobia, za ktoré sa inflácia zohľadňuje pri výpočte valorizácie, zo šiestich na deväť mesiacov by mali dôchodky rásť pomalšie v každom roku obdobia 2024 až 2026.

Upozornila na to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Dôvodom je, že v čase klesajúcej inflácie je priemerná inflácia za prvých deväť mesiacov roka nižšia ako za prvých šesť mesiacov roka.

Dôchodca s mediánovým starobným dôchodkom vo výške 518 eur mesačne by tak mal v budúcom roku príjmy nižšie približne o päť eur v porovnaní so situáciou bez legislatívnej zmeny. Tento pokles by do roku 2026 stúpol na 8 eur mesačne.