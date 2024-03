Matovič podporí návrh, aby mali ženy priemerne rovnaký dôchodok ako muži. Zrušenie rodičovského dôchodku v ústave však odmieta

Hnutie Slovensko podporí právo všetkých žien-matiek, aby mali priemerne taký istý dôchodok ako majú muži. Igor Matovič tak reagoval na pondelkové vyhlásenie šéfa rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša, ktorý prichádza s návrhom úpravy dôchodkov pre tých seniorov, ktorí vychovávali deti a teda poberali materskú a rodičovskú dávku a tým pádom majú nižší dôchodok.

Igor Matovič však rezolútne odmieta zrušenie zakotvenie rodičovského dôchodku v Ústave SR.

700 tisíc matiek na dôchodku

„Sme ochotní ísť do toho, že zakotvíme do Ústavy SR okrem rodičovského bonusu aj právo všetkých žien, matiek, aby mali priemerne taký istý dôchodok ako majú muži. Na Slovensku máme 700 tisíc matiek, ktoré sú na dôchodku. V priemere majú o 150 eur mesačne menej ako majú chlapi. To znamená, že dnes ženám-matkám sľúbil navyše 1,2 mld. eur,“ vyzdvihuje šéf Hnutia Slovensko. Podľa Matoviča je Erik Tomáš buď babrák a nevie počítať alebo táraj a úmyselne podvádzal ženy-voličky pred prezidentskými voľbami.

„KDH je za zachovanie rodičovského dôchodku. Tvrdili sme to už v čase, keď minister práce zamýšľal zrušiť rodičovský dôchodok a náš názor sa nemení. Počkáme si na finálne znenie zákona z ministerstva práce a potom zaujmeme stanovisko. KDH chce, aby zo Slovenska bola krajina, kde sa oplatí mať deti,“ uviedla predsedníčka klubu KDH a expertka na sociálnu oblasť Martina Holečková.

Matky s hendikepovaným dieťaťom

K diskriminácii žien-matiek, ktoré majú hendikepované dieťa sa vyjadril poslanec Marek Krajčí.

„Pokiaľ ide o postihnuté dieťa, o ktoré sa mama stará, toto treba jednoznačne riešiť cez sociálnu politiku štátu, aby sa táto žena nemala horšie v čase, keď sa o neho stará a potom aj na dôchodku,“ zdôraznil Krajčí. Takúto iniciatívu radi podporia.

„Pri rodičovskom dôchodku dlhodobo hovoríme, že by sme nemali zabúdať na rodičov, ktorí sa celý život starali o zdravotne znevýhodnené deti a osud týmto deťom neumožnil pracovať, a preto svojim rodičom nemôžu prispieť na rodičovský dôchodok. A túto krivdu by sme mali konečne odstrániť,“ pridáva sa Holečková z KDH.

Ako deklaroval bývalý šéf rezortu financií, za jeho éry na ministerstve financií dal vypracoval analýzu, z ktorej vyplýva, že príjem žien-matiek je o tretinu nižší ako príjem žien, ktoré sa rozhodli nebyť matkami.

„Ženy na Slovensku zarábajú o 20 % menej ako muži, avšak dopad na ženy-matky je dramatickejší. Kým muž-otec nedopláca po finančnej stránke, že je otcom, ženy zaostávajú o približne 20 %, aj kedy vykonávali tú istú prácu,“ zdôraznil.

Ponuka alternatívneho riešenia

Ako v pondelok uviedol minister práce Erik Tomáš, rodičovský dôchodok stále vyvoláva polemiku, jednak z hľadiska jej finančnej udržateľnosti a tlaku na rozpočet Sociálnej poisťovne a tiež, že je diskriminačný voči určitej skupine seniorov, ktorí deti nemajú, či zomreli, či sú zdravotne ťažko postihnuté alebo pracujú v zahraničí. Na druhej strane tí, ktorí deti vychovávali a boli s nimi doma na materskej či rodičovskej dovolenke, majú nižšie dôchodky.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny preto ponúka na odbornú diskusiu aj na politické konzultácie alternatívne riešenie, ktoré nebude diskriminovať ani jednu skupinu seniorov.

„Do výpočtu dôchodkov takých seniorov, ktorí vychovávali deti, by sa za obdobie výchovy detí zarátavala plná mzda, ktorú zarábali predtým, ako išli na rodičovskú či materskú dovolenku. Štát by sa na nich pozeral tak, ako keby riadne pracovali. Všetky dôchodky by sme prepočítali aj spätne dozadu a teda neboli by diskriminovaní. Po prepočítaní by zároveň došlo k nárastu ich dôchodkov,“ vysvetlil šéf rezortu práce.

Toto riešenie by si však vyžadovalo zmenu Ústavy SR, keďže vyplácanie rodičovského dôchodku je v nej zakotvené. „Potrebovali by sme dosiahnuť ústavnú dohodu naprieč politickým spektrom v parlamente. Kým celopolitická a celospoločenská dohoda nebude, ostane návrh zákona v šuflíku a nepredložím ho do parlamentu. Dovtedy budeme vyplácať rodičovský dôchodok v júni a trinásty dôchodok v decembri,“ zdôraznil Tomáš.