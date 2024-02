Ľudia neveria, že sa o nich štát dokáže postarať a v starobe budú dostávať dostatočný dôchodok

Podľa štatistík Národnej banky Slovenska majú Slováci v bankách uložených približne 43 miliárd eur. Až 70 % tejto sumy je na bežných účtoch.

Ako informuje investičná platforma Investown, kým v zahraničí je téma investovania či individuálneho sporenia si na dôchodok bežná, znalosti Slovákov v tejto oblasti stále patria len k európskemu priemeru. Iba približne pätinu naozaj investujeme.

Nedôveru prehĺbili nové zmeny

Ak už ľudia investujú, tak najmä do nehnuteľností a do dôchodkových sporiacich systémov. Podľa prieskumov väčšina ľudí neverí, že sa o nich štát dokáže postarať a v starobe budú dostávať dostatočne vysoký dôchodok.

Nedôveru prehĺbili aj novou vládou avizované zmeny v druhom dôchodkovom pilieri. Ten sa už v minulosti opakovane menil a aj teraz je v hre napríklad využitie ľuďmi nasporených prostriedkov na plátanie dier v iných častiach štátneho rozpočtu, prípadne jeho otvorenie. To by umožnilo sporiteľom z II. piliera vystúpiť a prerozdeliť svoje úspory do iných, potenciálne aj výnosnejších fondov či investičných možností.

Preferované je investovanie do nehnuteľností

Ľudia preferujú aj investovanie do nehnuteľností. „Potreba vlastniť vlastnú nehnuteľnosť namiesto bývania v prenájme u Slovákov dominovala vždy. Vlna mimoriadne lacných hypoték, ktorá skončila už pred rokom či dvoma, však mnohým rodinám umožnila kúpiť si napríklad druhý či dokonca tretí byt, ktorý potom začali prenajímať. Zároveň profitujú zo všeobecného rastu cien nehnuteľností, takže po 5, 10 či 15 rokoch naozaj dokážu byt predať o desiatky percent drahšie,” hovorí spoluzakladateľ investičnej platformy Investown Peter Maslík.

S takýmto investovaním do nehnuteľností sa však spája aj niekoľko povinností. Napríklad nutnosť priebežných opráv po nájomníkoch, alebo aj pomerne náročné hľadanie potenciálneho kupca, ak niekto chce svoju investíciu do bytu či domu zlikvidniť.

Čoraz prísnejšie pravidlá

„No tou najväčšou prekážkou je nutnosť disponovať dostatkom peňazí alebo spĺňať čoraz prísnejšie pravidlá pre poskytnutie hypotéky, aby ste si niektorú z čoraz drahších nehnuteľností mohli vôbec kúpiť,” vysvetľuje Maslík.

Investovať do nehnuteľností sa však dá podľa neho aj inak, a to do developerských projektov. Krátkodobých či dlhodobých možností na investovanie na trhu je v súčasnosti množstvo. K tým konzervatívnym patria investičné či ETF fondy, rizikovejšie zastupujú napríklad akcie.