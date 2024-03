To fakt? Živnostníci dostanú zvyčajne nižší dôchodok ako zamestnanci

Živnostník či podnikateľ takmer vo všetkých krajinách Európskej únie dostane nižší starobný dôchodok v porovnaní so zamestnancom, aj keď obidvaja platia odvody z rovnakého príjmu. Len v Írsku a Fínsku by bol dôchodok živnostníka rovnaký ako zamestnanca s porovnateľnou mzdou. Vyplýva to z prepočtov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

Živnostník na Slovensku by mal teoreticky dostať podľa OECD o desať percent nižší starobný dôchodok než rovnako zarábajúci zamestnanec. Podobná situácia je v Českej republike či Portugalsku. V Litve a Estónsku sa starobný dôchodok živnostníka a zamestnanca líši o menej ako päť percent. V priemere za krajiny OECD vychádza dôchodok živnostníka o štvrtinu nižší ako dôchodok zamestnanca.

Samostatne zárobkovo činné osoby sú povinné platiť do dôchodkového systému vo väčšine krajín, pričom platby sú závislé od príjmu. Len v niekoľkých krajinách platia rovnako ako zamestnanci. Na dôchodky živnostníkov a podnikateľov má okrem toho vplyv aj obchádzanie systému a neplatenie odvodov zo skutočne dosiahnutých príjmov. Ako upozorňuje OECD, platby na dôchodkové zabezpečenie živnostníkov a ostatných podnikateľov sú oslabené nedodržiavaním pravidiel.